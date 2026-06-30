הנקודה האדומה: דרעי ישמור על הנוח’בות?!  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

שוב הכנסת הפכה לתאטרון אבסורד

כשוויכוח פוליטי בין בן-גביר לדרעי

הפיל את חוק הנוח’בות

והמחבלים ימשיכו לקבל מבקרים בכלא הישראלי.

למה?

כי כשהיהודים מתווכחים המרצחים מנצחים!

ושוב בן גביר צועק -בושה!

ושוב חברת הכנסת מרב בן ארי צועקת לו- אתה!

והטרגדיה של כולנו על פי הכלל שניים רבים והשלישי לוקח-

כי כששני יהודים ניצים איימן עודה שמח!

ודרעי, זה שביבי ערבב אותך 4 שנים,

לא אומר שאתה צריך למנוע סנקציות ממחבלים.

אז שורקים לך בוז בעצרות של ש"ס, והסקרים מלחיצים. אוי אוי אוי!

את הבוחרים שלך לא שלחת להילחם נגד הנוח'בות,

אז לפחות אל תפריע!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!