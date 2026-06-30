נתניהו בלבנון: "כל עוד חיזבאללה פה ומאיים עלינו - אנחנו נשארים"

נתניהו וכ"ץ בלבנון ( חיים צח\לע"מ )

הוסר האיפול: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ וסגן הרמטכ״ל אלוף תמיר ידעי ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לראש הממשלה התלוו ראש המל״ל שמואל בן עזרא ומזכירו הצבאי, אלוף גיא מרקיזנו.

במהלך הביקור נתניהו וכ"ץ קיבלו סקירה נרחבת על הפעילות בגזרה ממפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ממפקד אוגדה 91 וממפקדי החטיבות בשטח. בנוסף, הוצגה לראש הממשלה ושר הביטחון תצוגת תכלית של תחמושת וכלי נשק חדשניים להתמודדות עם איום הרחפנים.

נתניהו וכ"ץ בלבנון - וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ נתניהו וכ"ץ בלבנון | צילום: וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ 10 10 0:00 / 3:16

"אני בא הנה יחד עם שר הביטחון ועם סגן הרמטכ"ל, ואלוף הפיקוד והמפקדים שלכם שאיתם דיברתי, המאו"ג והמח"טים, ואני מצדיע לכם" אמר נתניהו ללוחמים. "עשיתם כאן עבודה ענקית, ובעצם מה שעשינו - זה לקחנו את הציר האיראני והתחלנו לרסק אותו. תקפנו באיראן עצמה, דבר שאף אחד לא האמין, והרחקנו איום קיומי".

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לדבריו, "החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה - חיזבאללה. היו 150 אלף טילים ורקטות, שזה הריכוז של טילים ורקטות הצפוף ביותר על כדור הארץ. היום נשאר להם בערך 8%. זה עדיין משמעותי, אבל זה כבר לא מה שהיה:. "בפעילות שלכם אנחנו חיסלנו 9,000 מחבלים, מאות מחבלים בשבועות האחרונים. וכמובן, הדבר העיקרי שעשינו - וזה מה שאתם עושים כאן - זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול - בצד שלהם. אז אנחנו עושים את זה בלבנון. עשינו את זה בעזה" הוסיף.

נתניהו וכ"ץ בלבנון ( צילום: חיים צח\לע"מ )

לטענת נתניהו, "האזורי ביטחון האלה - זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגבול. ואנחנו מרחיקים אותם - זה מה שאתם עושים. ומשמידים את כל מה שמעל הקרקע ותת-הקרקע, ששירת אותם בעצם כאמצעי תקיפה נגדנו. חדירה, תקיפה, מנהרות טרור, כפרי טרור - כל זה הולך. זו ההנחיה: לא להשאיר, ואתם עושים את זה".

"אני חושב שהדבר החשוב ביותר שתדעו - זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל - זה קודם כל תגנו על עצמכם" קרא ללוחמים. "אם אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, של החיילים שלכם - לפעול. לא לחכות. לפעול - זו הנחיית ברזל".

נתניהו עם הלוחמים בלבנון ( צילום: חיים צח\לע"מ )

נתניהו המשיך והתייחס להסכם שנחתם עם לבנון בסוף השבוע האחרון: "כיוון שהשגנו בזכות הפעולה שלכם כאן - לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה: לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. יש שתי מדינות ריבוניות, רוצות לעשות שלום ביניהן, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. 'אתם צריכים לצאת'. זו סטירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט".

"אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם ההחלטות שקיבלנו" סיכם. "ההתעקשות שלנו היא שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה, חמוש, נמצא פה, מאיים עלינו - אנחנו נשארים פה".