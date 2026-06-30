חילופי הנהגה בשער שומרון: יוחאי דמרי מחליף את אבי רואה

יוחאי דמרי ( צילום: מרים אלסטר )

לאחר ארבע שנות כהונה, ראש המועצה הממונה של שער שומרון, אבי רואה, מסיים היום את תפקידו. במקומו נכנס לתפקיד יוחאי דמרי, שמונה על ידי משרד הפנים ויוביל את המועצה בתקופת הביניים עד להשלמת הליך האיחוד המתוכנן עם אלקנה, בהתאם להחלטות המדינה.

במהלך היום נערכה פגישת חפיפה בין השניים, במסגרתה הועברו סמכויות הניהול לידי דמרי. רואה מונה בשנת 2022 עם הקמת המועצה המקומית שער שומרון, ובמהלך כהונתו הוביל את הקמת מערכות הניהול והמינהל של הרשות, גיבוש מערך השירותים לתושבים, הקמת יחידות מקצועיות וגיוס כוח אדם. לצד זאת קודמו פרויקטים בתחומי החינוך, הביטחון, התשתיות, הפיתוח, הספורט, הקהילה ואיכות החיים. תקופת כהונתו של רואה התאפיינה גם בהתמודדות עם אתגרים ביטחוניים, בהם מלחמת "חרבות ברזל", מבצע "עם כלביא", מבצע "שאגת הארי" והמצב הביטחוני ביהודה ושומרון. במועצה ציינו כי לצד ההתמודדות עם האתגרים נשמרה הרציפות התפקודית והמשיכו להינתן שירותים לתושבי שערי תקווה ועץ אפרים, לצד קידום פרויקטי פיתוח. טרם מינויו לשער שומרון שימש רואה במספר תפקידים ציבוריים, בהם יועץ לשר הביטחון, ראש המועצה האזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע. יוחאי דמרי, שנכנס היום לתפקיד, כיהן בעבר כראש המועצה האזורית הר חברון. קודם לכן שימש כמנהל מינהל החינוך במועצה האזורית שומרון ומילא תפקידי ניהול נוספים בשלטון המקומי.

רואה ודמארי יחד ( צילום: מועצה מקומית שער שומרון )

עם סיום תפקידו אמר אבי רואה: "לפני ארבע שנים קיבלתי על עצמי את המשימה להוביל את הקמתה של מועצת שער שומרון. זו הייתה זכות גדולה להיות שותף להקמת רשות חדשה, לבניית מערכות מקצועיות, לקידום פרויקטים רבים ולמתן שירות מיטבי לתושבי שערי תקווה ועץ אפרים. במקביל לעשייה היומיומית פעלנו גם לקידום הליך האיחוד עם אלקנה, מתוך תפיסה שמדובר במהלך חשוב ומשמעותי לעתיד האזור כולו."

"אני מבקש להודות לתושבים, לעובדי המועצה, למנהלים, למשרדי הממשלה ולכל השותפים לדרך על שיתוף הפעולה לאורך השנים, ומאחל הצלחה רבה למחליפי, חברי יוחאי דמרי, בהמשך הדרך".

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יוחאי דמרי אמר עם כניסתו לתפקיד: "אני נכנס לתפקיד בתחושה עמוקה של שליחות, לתוך סיטואציה מורכבת של חוסר ודאות ארגונית, המשפיעה באופן ישיר הן על התושבים והן על עובדי המועצה. אעשה כל שביכולתי להבטיח המשך שירות מקצועי, איכותי ורציף, מתוך אחריות, שיתוף פעולה ועבודה משותפת עם כלל הגורמים".

במועצה המקומית שער שומרון הודו לאבי רואה על ארבע שנות עשייה והובלת הרשות בתקופת הקמתה, ואיחלו הצלחה ליוחאי דמרי עם כניסתו לתפקיד והמשך הובלת המועצה בתקופה הקרובה.