אחרי ההדחה מהמונדיאל: איראן במתקפה חריגה על ארה"ב 

אילוסטרציה ( Fifg\שאטרסטוק )

איראן במתקפה נוספת על ארה"ב - אך הפעם מסיבה שונה וחריגה: דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בקאאי, התייחס היום (שלישי) להדחתה של נבחרת איראן מהמונדיאל, כשבדבריו תקף את התגובות של בכירים אמריקנים ששמחו על ההפסד בשלב הבתים.

בהצהרה לתקשורת בקאאי טען כי המונדיאל הוא "אחד מאירועי הספורט הפוליטיים ביותר שהתרחשו השנה, והיחס הפוליטי ביותר הופנה כלפי נבחרת הכדורגל הלאומית של איראן". "כבר מההתחלה נוצרה בעיה רצינית בנושא הנפקת הוויזות, ומספר משמעותי מחברי הצוות המקצועי, המאמנים ובכירי ההתאחדות נמנעו מלקבל אשרת כניסה לארה"ב" טען. "לאחר מכן, היה את סוגיית השהות של נבחרת איראן במקום שאינו אתר המשחקים עצמו - וזה יצר בעיות נוספות".

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בקאאי שיבח את שחקני הנבחרת האיראנית, כשטען כי "הם באמת ייצגו היטב את המדינה והעם: הם היו סמל לעמידות, סבלנות, רצינות ואי כניעה. זה דבר בעל ערך רב עבור כולנו".

"מה שקרה הראה את שיא העוינות והטינה של הממשל האמריקני כלפי איראן. זה שבכירים אמריקנים, בדרג של שר, מביעים שמחה באופן מפורש, רוקדים ושמחים על כך שנבחרת איראן לא העפילה לשלב הבא, נוגד לחלוטין את כל הכללים וההגדרות המקובלים של אירוח טורניר בינלאומי".