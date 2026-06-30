הרים סביב לה: טיול חד-יומי בהרי ירושלים

הרי ירושלים ( צילום: freepik )

האגדה מספרת שתושבי ירושלים לא אוהבים בריכות לא טבעיות, בעיקר בגלל שהן עולות הרבה כסף. הפתרון הוא מעיינות שבימים חמים לא פחות טובים מבריכה ואולי אפילו יותר, אבל החיסרון היחיד הוא שהמעיין קצת יותר רחוק מהבית. אבל האמת שאם אתם אוהבים לטייל, החיסרון הופך ליתרון. קבלו הצעה למסלול טיול משפחתי קצר וחווייתי בהרי ירושלים: יוצאים ברכב מכל נקודה בארץ(עדיף מאזור המרכז מבחינת הפקקים), מקלידים ב-WAZE את היעד הראשון: מושב אבן- ספיר, וקדימה לדרך!

עין ספיר ( צילום: הדס פרוש פלאש90 )

תחנה 1 : עין-ספיר

מעיין קטן קריר ונסתר בהרי ירושלים שמתאים ביותר למשפחות שגם רוצות לעשות פיקניק קטן בסביבה. המעיין ממוקם למרגלות המושב אבן ספיר.

יש אפשרות הגעה למעיין עם הרכב, אבל בימי הקיץ העמוסים מומלץ לאתר מקום חניה במושב ולהגיע למעיין ברגל(גם טיול וגם פעילות גופנית משפחתית).

המעיין עצמו ממוקם במערה ובגלל זה המים קרים ומרעננים. מפתחו יוצאת נקבה לא ארוכה עם מדפי סלע שאפשר לשבת עליהם ולטבול רגליים במים בכיף.

המעיין קרוי על שם הרב יעקב ספיר, שהיה "שליח דרבנן" (או שד"ר בקיצור) במאה ה-18, שיצא בשליחות "הפרושים" בירושלים לגייס כספים לישוב היהודי המתחדש בהודו ובאוסטרליה וגם פרסם מחקרים רבים על יהדות תימן.

כמובן שאין חובה לספר את כל זה לילדים שלכם שבאו בעיקר כדי לטבול במעיין ולהתרענן, אבל אם מתחשק לכם להתחפש למדריך טיולים ליום אחד, המידע הזה בדיוק בשבילכם.

הערה למיטיבי לכת: אם מתחשק לכם גם לטייל ולא רק לטבול, הזינו ב-WAZE את היעד: עין חנדק, וצאו לסיור רגלי באזור שופע עצי פרי ושטחי חקלאות מהעבר וגם שם אפשר לשבת לאכול בטבע (ולא לשכוח לאסוף את הפסולת בסוף כדי שגם הבאים אחריכם ייהנו).

יערות הרי ירושלים ( (צילום: נתי שוחט / FLASH90) )

שריפה בהרי ירושלים. ארכיון ( (צילום: נעם רבקין פנטון\ פלאש90) )

תחנה 2 : מושב בית מאיר

"בית מאיר" הוא מושב עם נופים יפים ואתרים מושלמים לצילום בעיקר סמוך לשקיעה בהרי ירושלים, הממוקם בשטח המועצה האזורית מטה יהודה צפונית לבית שמש בקרבת יער הקדושים של קק"ל. המושב התפרסם בנסיבות מצערות בשל הסכנה לבתים ונזק כבד ליערות המקיפים אותו בשריפות הגדולות שהתחוללו בפרוזדור ירושלים בשנים האחרונות.

במושב תמצאו כמה תחנות מעניינות שיכולות להשלים את הטיול החד-יומי בהרי ירושלים ולמי שהתעייף ולא רוצה לחזור מיד הביתה, יש גם אפשרות לינה במקום(בתיאום מראש).

המחסן של סבא יעקב בבית מאיר ( צילום: פייסבוק )

אלה המקומות שכדאי להכיר בבית-מאיר:

המחסן של סבא יעקב : בית פרטי במושב שבעליו הוא אספן פריטים ישנים, וגם בחצר יש חפצים מראשית תנועת המושבים שלא רואים היום בבתים מודרניים. בתוך הבית יש מגוון חפצים נוסטלגיים כמו טלפון לחצנים, מכונת כתיבה, מצלמה עם פילם ואביזרי שמע מכל הזמנים החל מגרמופון דרך פטפון ועד טייפ דאבל-קאסט. סבא יעקב מסביר שהיום כל החפצים האלה נכנסו לתוך הנייד שלנו. הבית הוא חגיגה נוסטלגית ובעליו מארח בסבלנות בהווה את כל מי שמתגעגע לעבר.

: בית פרטי במושב שבעליו הוא אספן פריטים ישנים, וגם בחצר יש חפצים מראשית תנועת המושבים שלא רואים היום בבתים מודרניים. בתוך הבית יש מגוון חפצים נוסטלגיים כמו טלפון לחצנים, מכונת כתיבה, מצלמה עם פילם ואביזרי שמע מכל הזמנים החל מגרמופון דרך פטפון ועד טייפ דאבל-קאסט. סבא יעקב מסביר שהיום כל החפצים האלה נכנסו לתוך הנייד שלנו. הבית הוא חגיגה נוסטלגית ובעליו מארח בסבלנות בהווה את כל מי שמתגעגע לעבר. מרכז חינוכי רמות שפירא: אחד המתחמים היפים במושב בית-מאיר הוא מרכז רמות שפירא, המשמש גם כמשרד הראשי של מרכז ישיבות בני-עקיבא. במקום יש מרבדי דשא ומרפסת תצפית לנוף מרהיב של הרי ירושלים(מומלץ לצלם בשעת האור האחרונה סמוך לשקיעה) ולמעוניינים להתפלל מנחה ואפילו להישאר ללילה במקום פועל בית הארחה המותאם למשפחות ולזוגות צעירים(בהזמנת חדרים מראש).

אז מה היה לנו? מעיין קריר באבן ספיר-יש, מסלול הליכה למעוניינים בעין חנדק- יש, סיור נוסטלגי במחסן של סבא במושב בית מאיר- מומלץ, ואפשר אפילו להישאר לישון בהרי ירושלים ולשיר "בלילה על הדשא".

אז למה אתם מחכים? צאו לטייל!