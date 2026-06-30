אזרח אמריקני נעצר בחשד לריגול עבור איראן: "צילם אתרים רגישים בישראל"

פרשיית ריגול נוספת נחשפה: הותר לפרסום כי אזרח אמריקני כבן 20 נעצר בתחילת החודש על ידי משטרת ישראל, בחשד בחשד לקיום מגע עם סוכן זר ופגיעה בביטחון המדינה. היום (שלישי) הוגשה הצהרת תובע נגדו, לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים.

לפי המשטרה, החשוד נעצר ב-9 ביוני מסגרת פעילות משותפת של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, ובעקבות קבלת אינדיקציות מגופי ביטחון בין-לאומיים. ממצאי החקירה, שנוהלה תחת צו איסור פרסום גורף על ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים, העלו כי במהלך החודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם מפעילים מטעם גורמי מודיעין איראניים.

במסגרת קשריו, נאמר כי החשוד "ביצע משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים. תמורת ביצוע משימות אלו, קיבל החשוד תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים לכל משימה.