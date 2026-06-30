סערה במפלגת הדמוקרטים: "יורקים למתפקדים בפרצוף"

( אבשלום ששוני/ פלאש 90 )

טלטלה פנימית במפלגת "הדמוקרטים" (האיחוד של העבודה ומרצ): חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, מאנשי הציבור המזוהים ביותר עם תנועת מרצ לאורך השנים, פתח במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד הנהלת המפלגה, בעקבות החלטה דרמטית של ועדת הבחירות הפנימית לפסול את מועמדותו למשבצת השמורה של נציגי מרצ ברשימה המאוחדת.

"הם מפחדים?", תהה רייסר בזעם בפוסט נוקב שפרסם ברשתות החברתיות, שבו הביע תדהמה מוחלטת מהמהלך המדיר אותו מהתנועה שבה פעל במשך עשורים. "ועדת הבחירות של מפלגת הדמוקרטים החליטה שאני, שכל חיי הייתי חבר מרצ, לא יכול להתמודד על המשבצת של מרצ!!!".

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"הזיה, מקווה שההנהגה תתקן את זה"

רז, ששימש בעבר כמזכ"ל מרצ וכיהן מטעמה במספר קדנציות בכנסת, רואה בהחלטה המנהלתית הזו פגיעה אישית קשה ובעיקר יריקה בפרצופו של ציבור הבוחרים והמתפקדים הוותיק של המפלגה.

"ועדת הבחירות מנסה למחוק 30 שנות פעילות שלי במרצ ויורקת בפרצוף של עשרות אלפי מתפקדי מרצ והדמוקרטים", האשים חבר הכנסת לשעבר בחריפות. את דבריו חתם בקריאה דחופה לראשי המפלגה להתערב במשבר באופן מיידי לפני שהדבר יוביל לפיצוץ פנימי: "אני מקווה שהנהגת המפלגה תתקן את ההזיה הזו עוד היום".