כתב אישום נגד חברת מחשבים על עבירות ביטחון

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה הערב (שלישי) לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד חברת "אביליטי" ושני נושא משרה בחברה. כתב האישום מגיע בתום חקירה משותפת של ממונה על הביטחון מערכת הביטחון במשרד הביטחון, יאחב"ל בלהב 433 ויחידת יהלום, אגף ביטחון סחר חוץ וחקירות מכס ומע״מ ירושלים ברשות המסים.

לנאשמים יוחסו עבירות של הברחה בנסיבות מחמירות, המבוססות על הפרת ההגבלות בחוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני, ושיווק ביטחוני ללא רישיון. בפרקליטות אמרו כי היקף עבירות ההברחה מוערך בכ-35 מיליון ש"ח.

בנוסף, לאחד מנושאי המשרה בחברה יוחסה גם עבירת מס ולחברה יוחסה גם עבירת הלבנת הון לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.