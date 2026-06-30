יקי רייסנר: "לא אשקיע בסרט שמקדם חזרה בשאלה או חזרה בתשובה"

איש העסקים, היזם ומפיק הקולנוע יקי רייסנר מעורר עניין רב בעולם התרבות והמדיה, בעקבות דברים שאמר בריאיון לפודקאסט של ריקי רוטר ("יסודות חשופים"). בראיון לפודקאסט שהתפתח לשיחה מעניינת, הציג רייסנר את הקו האדום שלו בכל הנוגע להשקעות בעולם הקולנוע הישראלי, ומסביר מדוע לא יסכים לממן יצירות בעלות אג'נדה מובהקת של שינוי אורח חיים דתי.

במהלך הריאיון, נשאל רייסנר האם היה מוכן להשקיע בסרט העוסק במסעה של יוצאת בשאלה. רייסנר השיב בשלילה נחרצת: "אני לא יעודד סרט לחזרה בשאלה. כשאני בוחר להשקיע בסרטים, שבהם בדרך כלל מפסידים כסף, זה סוג של תרומה. האם אני אתרום לגוף שמחזיר בחורים בשאלה? אגב, אני גם לא תורם לחזרה בתשובה".

"אף אחד לא מספר סיפורים פסטיבל"

כאשר המראיינת טענה בפניו כי לא מדובר בעידוד אלא ב"לספר סיפור על מישהי שיצאה בשאלה", השיב רייסנר מתוך ניסיונו בעולם ההפקה: "אני לא תמים. ובחורים טובים משפיע על המגזר החרדי בנושא ספרדים-אשכנזים, ואני יודע את זה ומקבל מאות מכתבים. כל איש תרבות שעושה סרט, אומר בסוף שהיה לו מסר, חוויה ועניינים. אף אחד לא מספר סיפורים 'פסטיבל'. סרט שמצליח הוא סרט עם מסר".

רייסנר הוסיף והציג את התפיסה האמנותית שלו: "אני בא ומספר את הסיפור החרדי שמציג גם את הכישלונות שלו וגם את ההצלחות שלו, את הדברים היפים ואת הדברים שפחו,– ואני מציב מראה".