התיקון של שא-נור: מ'תפילה לעני' ל'ושבו בנים לגבולם'

טיול בית הספר ( דוד סתר )

עשרים ואחת שנים לאחר ההתנתקות, התקיים השבוע לראשונה טיול תלמידים לשא-נור המתחדשת. מאות תלמידי ישיבת אמית ברוכין עלו למצודה העתיקה ביישוב שא-נור במסגרת יום שיא לסיום שנת הלימודים.

במהלך הביקור שרו התלמידים יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ממגורשי שא-נור שחזר להתגורר במקום לאחר החזרה ליישוב, את השיר "תפילה לעני", מהשירים המזוהים ביותר עם ימי המאבק נגד ההתנתקות והגירוש מצפון השומרון ומגוש קטיף. האירוע סימל עבור רבים את סגירת המעגל ההיסטורית. במקום שממנו גורשו התושבים בשנת 2005, התקיימו כעת לימוד תורה, סיום מסכת ושירת המונים של בני נוער שחזרו למקום כחלק מהתחדשות ההתיישבות בצפון השומרון. במהלך האירוע קיימו התלמידים סיום מסכת ראש השנה, שנלמדה על ידי קבוצת תלמידים יחד עם ראש הישיבה הרב אבי שיש. הרב שיש חיבר בדבריו בין סיום שנת הלימודים לבין החזרה לשא-נור ואמר כי "עוד תטעי כרמים בהרי שומרון" מתגשם לנגד עינינו. המשתתפים שמעו גם את סיפורה של נחמה לאה אבינר, ממגורשי שא-נור, אשר בירכה את התלמידים ואמרה כי החזרה למקום היא תיקון עבור כלל עם ישראל.

טיול בית הספר - צילום: דוד סתר, קטעי ארכיון מהגירוש: באדיבות ערוץ 7 טיול בית הספר | צילום: צילום: דוד סתר, קטעי ארכיון מהגירוש: באדיבות ערוץ 7 10 10 0:00 / 5:11

שיאו של האירוע היה בשירת המונים מרגשת של "תפילה לעני", ולאחר מכן "ושבו בנים לגבולם", כאשר מאות התלמידים, אנשי הצוות ותושבי המקום מצטרפים לשירה.

"במקום תוכנית ההתנתקות – אנחנו זוכים לבצע יחד את תוכנית ההתחברות והאהבה לארץ ישראל" אמר דגן. "חזרנו לשא-נור והפעם אנחנו נשארים כאן לתמיד! אתם, תלמידי ישיבת אמית ונוער השומרון, אתם דור הניצחון שיקים יישובים חדשים ויביא לכאן את כל עם ישראל".

דגן אף הצביע לעבר היעד הבא ובישר לתלמידים: "בעוד חודשיים נערוך שירת המונים נוספת של הישיבה – בגנים וכדים המתחדשות".