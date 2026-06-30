אחרי 5 שנים: עיתונאית ערוץ 14 הודיעה על עזיבה

טלטלה נוספת בנבחרת הכתבים של ערוץ 14: כתבת השטח וההתיישבות, שיראל ללום נהיר, הודיעה היום (שלישי) באופן רשמי על החלטתה לעזוב את הערוץ לאחר יותר מחמש שנים שבהן שימשה כאחד הקולות הבולטים במערכת החדשות.

"נתחיל מהסוף, אני עוזבת את ערוץ 14, המקום שהיה לי בית למעלה מחמש שנים", פתחה ללום נהיר את פוסט הפרידה החשוף שפרסמה ברשתות החברתיות, שבו שחזרה את תחילת דרכה. "לפני חמש שנים נכנסתי לערוץ, הייתי חסרת מושג איך הדברים קורים באמת, איך נראה סדר היום, מי אמין ומי רק מדבר יפה. למדתי, עשיתי, התבגרתי ובחרתי, כל פעם מחדש בחרתי".

מימי ה'מעטים מול רבים' ועד למהפכת הרייטינג

ללום נהיר שיתפה בזיכרונות מהימים שבהם הערוץ עוד פעל במתכונתו הקודמת כערוץ 20, דרך המעבר לאולפנים המפוארים במודיעין והפריצה הגדולה בטבלאות הצפייה. "פעם בערוץ הייתה תחושה של 'מעטים מול רבים'", נזכרה. "אני לא אשכח את המעבר מ'קבלת שבת' של ארטיק שוקו בננה, לעגלת השוקולד והחמצוצים ששמו לנו בלובי המפואר באולפנים במודיעין, כהפתעה כשהערוץ התחיל להימדד באופן רציני במדדי הרייטינג. איזה ניצחון זה היה".

ללום נהיר התייחסה גם לרגעים המורכבים והאישיים שחוותה לאורך השנים בשטח, כולל אירוע תקיפה שעברה בעבר: "לא אשכח את הטלפון הנסער מאמא, כי כל המדינה מדברת על הכתבת שהותקפה כשהיא בהריון. לא אשכח אף משפחה שכולה שחלקה איתי מעט מכאבה, ואת האנשים שפתחו בפניי את הלב".

היא הודתה למנהלי הערוץ, לחבריה למערכת, למשפחתה ובעיקר לקהל שליווה אותה מקרוב: "אני אסירת תודה לכל מי שהלכו איתי לאורך כל הדרך – תושבי יהודה ושומרון, אנשי הגבעות, החוות, המאחזים והפקקים. אלה שנתנו בי אמון שאשמיע את קולם".