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חדשות פוליטי מדיני

"צא החוצה": רוטמן מגרש מהוועדה את המשנה ליועמ"שית. צפו

יו"ר ועדת חוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, גירש את גיל לימון המשנה ליועמ"שית מוועדת חוקה. קודם לכן הוא נזף בשאר המשנים ליועמ"שית: "אין הצדקה לשישה משנים"

15:17
1 תגובות
שמחה רוטמן (חיים גולדברג /פלאש90)

יו"ר ועדת חוקה, שמחה רוטמן, הוציא היום (שלישי) את המשנה ליועמ"שית גיל לימון מהדיון על הכנת הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לקראת קריאה שנייה ושלישית. בדיון משתתפים ששת המשנים ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה.

ערוץ הכנסת
ערוץ הכנסת| צילום: צילום: ערוץ הכנסת

כאמור, אל הדיון הגיעו כל המשנים ליועמ"שית, ולימון - המשנה למשפט ציבורי-מנהלי - העיר לרוטמן כי הוא קוטע את אביטל סומפולינסקי, המשנה למשפט ציבורי-חוקתי.

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1 תגובות
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לפני 13 דקות

אין ספק שרוטמן הוא אחד מחברי הכנסת גסי הרוח ביותר בכנסת. אבל, ברצות א-להים, בכנסת הבאה כבר לא נראה אותו.
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