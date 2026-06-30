"צא החוצה": רוטמן מגרש מהוועדה את המשנה ליועמ"שית. צפו

יו"ר ועדת חוקה, שמחה רוטמן, הוציא היום (שלישי) את המשנה ליועמ"שית גיל לימון מהדיון על הכנת הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לקראת קריאה שנייה ושלישית. בדיון משתתפים ששת המשנים ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה.

כאמור, אל הדיון הגיעו כל המשנים ליועמ"שית, ולימון - המשנה למשפט ציבורי-מנהלי - העיר לרוטמן כי הוא קוטע את אביטל סומפולינסקי, המשנה למשפט ציבורי-חוקתי.