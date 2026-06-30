רגע אחרי הפרישה הדרמטית מ"רוקדים עם כוכבים" בעקבות פציעה קשה, הדוגמנית וכוכבת הרשת שחר חיון מופיעה לראשונה מול המצלמות ומשתפת בסיפור אישי ומרגש על הקשר העמוק שלה לאמונה. בראיון וידאו מיוחד ובאירוע השקה בעבדת המים של תמי4, שבה הם נחשפו לטכנולוגיית MAZE. חיון חשפה פרטים אינטימיים על חייה הרוחניים, על הדרך שבה היא מתמודדת עם האתגרים - ועל התפילות שהיא מעלה מדי יום.

"אני מדברת עם בורא עולם כל יום", מסרה חיון בראיון. "אני פותחת את הבוקר עם סידור, מודה לבורא עולם, שומרת שבת, תפילה אחת ביום ותהילים". לדבריה, העבודה הרוחנית היא חלק בלתי נפרד מחייה: "עבודה על ליבת הערכים ותיקון המידות, לחזק את שריר האמונה".

שחר חיון - אור גפן שחר חיון | צילום: אור גפן 10 10 0:00 / 5:29

"הכל קורה לטובתנו" הפציעה שאילצה אותה לפרוש מהתחרות הגיעה בעיצומן של החזרות האינטנסיביות. "ירדתי לשפגט בחזרות, נפצעתי ונאלצתי להחלים", סיפרה חיון על הרגע שבו הכול השתנה. "היום אני מרגישה יותר טוב, זה שריר - לפעמים מרגישים בנקודות מסוימות אבל אנחנו מחלימים וחזקים באמונה". למרות האכזבה, חיון בחרה להסתכל על המצב מנקודת מבט של אמונה. "זה מרגיש כמו משהו שלא תכננת אבל בורא עולם החליט וזה מה שקרה והכל לטובה, מקבלת באהבה וחיוך", הבהירה. "לא הייתי מייחסת לזה כאב כמו שמאוד רציתי אבל הכל קורה לטובתנו". הפציעה התרחשה ימים ספורים לפני הפרק הראשון של התוכנית, כאשר חיון והרקדן מתנאל היו בעיצומן של החזרות. בעקבות הכאבים שלא חלפו, היא פנתה לקבל טיפול רפואי ועברה צילום - ובסופו של דבר נאלצה להודיע על הפרישה.

שחר חיון ומתנאל ( אורטל זיו דהן )

"מבקשת שיהיה פריון בטן וזיווגים"

בראיון, חיון חשפה גם את תוכן התפילות שלה. "מבקשת מבורא עולם שתהיה אחדות בעם ישראל ומתפללת שלאנשים יהיה פריון בטן וזיווגים, גם אצלי", שיתפה. המילים האלה חושפות צד אישי ועמוק של הדוגמנית, שמעבר לקריירה המצליחה והנוכחות הבולטת ברשת, מחפשת גם היא את הזוגיות והמשפחה.

כשנשאלה על זוגיות, חיון בחרה לשמור על פרטיות. "שיהיה זוגיות אני אעדכן. מתי שארגיש בנוח אני אשתף ושומרת לעצמי", אמרה.

"גיליתי שאני פרפקציוניסטית"

חיון התייחסה גם לחוויה עצמה של ההשתתפות בתוכנית, למרות שהסתיימה בפציעה. "זה היה מאתגר מנטלית ופיזית אבל יחד עם זאת מאוד נהנתי, הזמן עובר ואתה לא מרגיש, אתה פשוט בטירוף", סיפרה. "צחקנו על זה, העברנו את זה".

היא גם גילתה משהו חדש על עצמה במהלך התהליך. "גיליתי שאני פרפקציוניסטית וזה לא בהכרח טוב, צריך לקבל את עצמי באהבה ולא לשפוט", הודתה. "זה מאתגר כי זה תחום שבחיים לא נגעתי בו, אף פעם לא רקדתי מקצועי אבל צלחתי את זה. מבחינתי הייתי טובה".

למרות הפציעה והפרישה, חיון לא מתחרטת. "הייתי חוזרת על זה שוב, גם עוד אלף פעם", הבהירה.

הופעה ראשונה אחרי הפרישה

האירוע שבו הופיעה חיון היה השקת תמי4 של חברת שטראוס, והיווה את ההופעה הראשונה שלה מול המצלמות מאז הפרישה מהתוכנית. לצידה הגיעו גם כוכבים נוספים כמו עדי עצמי, מאי חטואל, ירדן ויזל, יוכי אפוליאון, מיכל אפשטיין, בתיה שורק, אפרת ליכטנשטט, קובי אדרי ועוד.

הפרישה של חיון הייתה מכה קשה במיוחד עבור הרקדן מתנאל קונבסקי, שבשנה שעברה נאלצה גם הפרטנרית שלו, עומר נודלמן, לפרוש מהתחרות בעקבות פציעה. העונה הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים" כללה מגוון רחב של משתתפים, ביניהם הזמרת שירי מימון, השחקנית מיה דגן, הזמרת עדן גולן, הקומיקאי מתן פרץ ועוד.