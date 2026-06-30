וואטסאפ ( שאטרסטוק )

וואטסאפ השיקה השבוע שדרוג משמעותי שרבים חיכו לו: אפשרות ליצירת שם משתמש ייחודי, בדומה לאינסטגרם וטלגרם. העדכון מאפשר למשתמשים לשמור על פרטיותם ולהימנע מחשיפת מספר הטלפון האישי שלהם בעת יצירת קשר עם אנשים חדשים או עסקים.

"זה שדרוג שהרבה אנשים ועסקים חיכו לו", מסביר אושר כהן, מייסד YO SECURE ומומחה סייבר, בראיון לסרוגים. "מספרי טלפון נועדו לשיחות טלפוניות והודעות SMS, לא בהכרח לכל סוגי התקשורת הדיגיטלית. העדכון הזה נותן לנו רמת פרטיות גבוהה הרבה יותר". איך זה עובד? השקת התכונה החדשה מתבצעת בהדרגה ברחבי העולם. משתמשים יכולים כבר עכשיו לבחור ולשמור לעצמם שם משתמש ייחודי דרך תפריט ההגדרות באפליקציה, תחת 'חשבון' ולאחר מכן 'שם משתמש'. עבור רוב האנשים, שם המשתמש יהיה משהו אישי שרק מי שהם בוחרים לשתף יכירו. יוצרי תוכן ועסקים יוכלו לשמור על זהות אחידה בין הפלטפורמות השונות, עם אפשרות לחבר את שם המשתמש הקיים שלהם בפייסבוק או באינסטגרם באמצעות חיבור ישיר לחשבון Meta. בנוסף, ניתן להגדיר מפתח (Key) ייחודי לשכבת הגנה נוספת, כך שמי שירצה ליצור קשר לראשונה יצטרך להזין גם את המפתח.

מומחה הסייבר אושר כהן ( באדיבות Yo Secure )

אזהרה: האקרים כבר מנצלים

אבל כמו כל עדכון טכנולוגי, גם זה מגיע עם סיכונים. "זה מצוין, אבל כמו כל עדכון זה גם נותן הזדמנות לגנוב זהויות", מזהיר כהן. "נגיד שרשמתי את שם המשתמש שלי - מישהו יכול עכשיו לקחת טלפון אחר, לפתוח וואטסאפ ולהגדיר שם משתמש דומה לשלי, לשים את הלוגו שלי, ואנשים יחשבו שזה אני".

מומחה הסייבר מציין כי תופעת ההתחזות בוואטסאפ כבר קיימת, והעדכון החדש עשוי להקל על פושעי סייבר. "האקרים משתמשים בבינה מלאכותית כדי ליצור הודעות משכנעות. אם מישהו יקרא את הטקסט לעומק, הוא יבין שזה לא בן אדם אמיתי אלא רובוט".

וואטסאפ ( שאטרסטוק )

כיצד להגן על עצמכם?

כהן ממליץ על מספר צעדים פשוטים אך חשובים להגנה:

שימו לב לשם המשתמש - בדקו היטב שהוא זהה למה שאתם מכירים

בדקו את תמונת הפרופיל - האם היא תואמת למה שאתם מכירים?

עצרו לחשוב - לפני שאתם לוחצים על קישור או מזינים קוד, שאלו את עצמכם: האם ביקשתי את זה?

קראו בעיון - הודעות מבינה מלאכותית לעיתים מכילות שגיאות דקדוק או ניסוחים מוזרים

"אם קיבלתם הודעה חשודה, גם אם היא מגיעה ממישהו שאתם מכירים, עצרו לרגע", ממליץ כהן. "מערך הסייבר הלאומי מזהיר שוב ושוב מפני לחיצה על קישורים חשודים והזנת פרטים אישיים".

בצל מתקפות הסייבר: כך תגנו על המידע שלכם ברשת ( (צילום: שאטרסטוק) )

העתיד: וואטסאפ ללא מספר טלפון?

כהן צופה שבעתיד הקרוב נוכל להשתמש בוואטסאפ ללא צורך במספר טלפון כלל. "כרגע אין אפשרות לפתוח שם משתמש ללא מספר טלפון, אבל אני מאמין שזה יגיע. כמו שהיה פעם ב-ICQ - הרבה דברים מגיעים מההיסטוריה במהדורה משודרגת".

לדבריו, השינוי הזה הוא טבעי ונכון. "אנשים לא צריכים לחשוף את הפרטים האישיים שלהם יותר מדי. בעתיד, אני צופה שהכל יהיה בשמות משתמשים, ומספרי הטלפון יישארו למה שהם באמת נועדו - שיחות טלפוניות והודעות SMS".

וואטסאפ היא בין האפליקציות הנפוצות ביותר בישראל, הרבה יותר מאשר בעולם. "בארה"ב למשל משתמשים יותר ב-iMessage של אפל", מציין כהן. "אבל פה בישראל, וואטסאפ ממש מנהלת לנו את העסק ואת העבודה. לכן העדכון הזה כל כך חשוב - אבל צריך להיות זהירים בשימוש בו".