שדרוג נוסף למערכת ״כיפת ברזל״: קצב הירי הוגדל, הדיוק הוגבר. צפו

יותר מדויקת ויותר מהירה. כיפת ברזל ( אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

בשעה טובה שידרוג למערכת כיפת ברזל. מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם חברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים של מערכת היירוט הישראלית "כיפת ברזל" מול מגוון איומים מתקדמים.

השידרוג התבצע בעקבות הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן. במהלך הסדרה נבחנו מספר שדרוגים שהוכנסו למערכת כדי להוסיף ולשפר התמודדות מול תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, בהם: התמודדות עם רקטות, טילי שיוט וכטב"מים וכן שולבו שדרוגים טכנולוגיים התורמים להתמודדות עם קצבי והיקפי אש.

כיפת ברזל המשודרגת - אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון כיפת ברזל המשודרגת | צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:14

כיפת ברזל בפעולה ( אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

בנוסף, כחלק מתהליך הקליטה המבצעית של מערכת הלייזר רב העוצמה "אור איתן", שפותחה כמערכת משלימה למערכת "כיפת ברזל", תורגלו במהלך הסדרה גם תרחישי הפעלה משותפת ממכלול השליטה והבקרה של "כיפת ברזל".

במשרד הביטחון אומרים כי "היכולות החדשות שהוכחו בניסוי מהוות צעד משמעותי ביכולות ההתמודדות מול מגוון תרחישי תקיפה והן נדבך נוסף באסטרטגיית משרד הביטחון לשיפור המוכנות לקראת עשור ביטחוני עצים ושמירת היתרון האיכותי והאסטרטגי של צה״ל בהגנה ובהתקפה במערכות עתידיות".

טיל מיירט - טמי"ר של כיפת ברזל ( אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

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חברת רפאל היא המפתחת הראשית של מערכת "כיפת ברזל", זאת לצד התעשייה האווירית, באמצעות חטיבת אלתא וחברת הבת של רפאל- mPrest. רפאל היא גם המפתחת הראשית של מערכת הלייזר ״אור איתן״ לצד חברת אלביט מערכות שאחראית על מקור הלייזר במערכת ותעשיות ביטחוניות נוספות ביניהן SCD ושפיר מערכות.

פגיעה מדויקת במטרה ( אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

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