רום ברסלבסקי חוגג את החיסול: "תהנה בגיהנום יא זבל בן ****"

המחבל שחוסל ( דובר צה"ל )

שורד השבי רום ברסלבסקי חוגג את חיסולו של טלאל עבד אלעאל אתמול בחאן יונס.

ברסלבסקי ששהה בשבי שנה, תיאר את האכזריות של המחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהתעללו בו בשבי במנהרות. ״השהיד המפקד״ לך לעזאזל, בן ****", כך פרסם היום ברסלבסקי. כשהוא מציג את ההודעה המאשרת את חיסולו. "זה טלאל עבד אלעאל. או כמו שאני מכיר אותו - אבו יוסוף. זה הבן אדם שהיה במשקל 100 קילוגרם וקפץ לי על הצוואר כשאני בתת תזונה. זה הפנים שלו. זה היד שלו, זה הוא. זה הבן אדם שהכריח אותי כשאני קשור ידיים ורגליים עם חבלות על הגוף קרוב מאוד למוות שלי - לפתוח את הפה שלי וירק לי לתוכו.

רום ברסלבסקי על חיסול המחבל ( צילום מסך )

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זה המפקד שפיקד עליי וניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה בי במשך שנה שלמה. זה המפקד שנתן את ההוראה - ״לקשור את אבו סאלם (אני) ולהתעלל בו״

זה הבן אדם שבהוראתו ובידיים שלו עצמו התעללו בי וכמעט הרגו אותי כמה פעמים. זה הוא".

בסיום הפוסט הוא לעג למחבל המחוסל: "זוכר שאמרת לי להעביר מסר לשב״כ? שעשית להם אצבע שלישית לכטב"ם ושאתה לא מפחד מהם? המסר הועבר. תהנה בגיהנום יזבל בן ****"