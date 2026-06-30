הספירה לאחור לקראת פסטיגל 2026 החלה רשמית, והבוקר (ראשון) נחשף השם הראשון בקאסט המיוחל: הזמרת עדן בן זקן תצטרף למופע הגדול של חנוכה כאומנית אורחת. בן זקן, אחת הזמרות המצליחות והאהובות ביותר בישראל, תעלה על במת הפסטיגל ותביא איתה את הלהיטים שכבשו את הקהל הישראלי בשנים האחרונות.

ההכרזה על הצטרפותה של בן זקן מגיעה בעיצומן של ההכנות למופע, כשהפקת הפסטיגל ממשיכה לנהל מגעים עם שמות נוספים מעולם המוזיקה והבידור. השנה, נראה שההפקה מכוונת לרשימת כוכבים נוצצת במיוחד שתשלב בין אמני פופ מובילים לבין כוכבי רשת פופולריים.

מי עוד בדרך למופע הגדול?

בן זקן היא רק תחילתו של קאסט שמבטיח להיות מרשים במיוחד. על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, הפקת הפסטיגל מנהלת מגעים מתקדמים עם שמות נוספים מעולם המוזיקה והבידור. בין השמות שעלו: נועה קירל, שחר טבוך ושירה זלוף.

במקביל, נמסר כי גם איתי לוי נמצא במגעים מתקדמים עם ההפקה, כשבשלב זה עדיין לא ברור אם הוא יצטרף כחלק מעלילת הפסטיגל או כאמן אורח בלבד. לוי כבר השתתף בעבר במופע הגדול של חנוכה, ונראה ששמו שוב עלה כאחד הכוכבים האפשריים.