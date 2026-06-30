חיים רמון מעריך: זה מה שנתניהו יעשה אחרי הבחירות

השר לשעבר חיים רמון, טען היום (שלישי) ברדיו 103fm כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, צפוי להפסיד בבחירות הקרובות.

בפפתח דבריו אמר רמון: "אפשר להגיד שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה לאחר הבחירות הבאות, זאת הכותרת". רמון הסביר מדוע הוא חושב כי נתניהו עומד להפסיד בבחירות הקרובות, אך לא חסך ביקורת גם כלפי גוש המתנגדים לו, וכלפי גורמי התביעה במשפט נתניהו.

"נתניהו הולך להפסיד. בטוח", אמר רמון. "הערבים יהיו בין 12 ל-15 מנדטים, לאחר שיהיה איחוד רשימות ללא עבאס. אנשי אנטי ביבי וגוש ביבי לא יגיעו, כל אחד מהם, ל-61 מנדטים, וגוש אנטי ביבי יקים ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים מבחוץ, אולי מבפנים".

"מה שברור הוא שתקום ממשלת מיעוט בראשות אחד מראשי גוש לא ביבי, אני מקווה שזה יהיה איזנקוט", הוסיף השר לשעבר. "ולדעתי ביבי יפרוש לאחר מכן. אני סבור שנתניהו יפרוש, אם הוא לא יהיה ראש ממשלה".

רמון מתח ביקורת על התנהלות האופוזיציה: "צריך להחליף את השלטון, אבל על בסיס אידאולוגי וערכי", טען. "כאשר באתי אני לאנשי כחול לבן ב-2019 אמרתי שביבי רואה בחמאס נכס: 'אתם צריכים להגיד שהאלטרנטיבה היא להפיל את החמאס'", אמר.

"מה קרה? בעשור הזה מבחינה אידאולוגית יריבי נתניהו היו ביביסטים בנושאי עזה, כל המתנגדים שלו תמכו בכך שצריך להפריד בינה לגדה, הם הציבו אלטרנטיבה רק בעניין אחד: 'עם דרכו אין לנו בעיה, רק עם אישיותו'".