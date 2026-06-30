תינוק על הברכיים ועוד 4 ילדים לא חגורים במושב האחורי. צפו

ההפקרות החרדית בכל הנוגע לזהירות בדרכים נמשכת. שוטרים מאגף התנועה של מחוז ירושלים נדהמו לגלות רכב שבו האם מחזיקה תינוק על הידיים במהלך נסיעה.

בפעילות שגרתית של השוטרים נגד עבירות מסכנות חיים בכבישים, הם נדהמו לגלות, כי במושב הקדמי של הרכב הוסע תינוק כבן חודשיים כשהוא מונח על ברכיה של אמו, ללא כיסא בטיחות כלשהו.

בנוסף, במושב האחורי של כלי הרכב הוסעו ארבעה ילדים נוספים כשהם עומדים על המושבים ואינם חגורים. נגד הנהג נרשמה הזמנה לדין.