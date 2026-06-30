סרוגים
ההפקרות החרדית

תינוק על הברכיים ועוד 4 ילדים לא חגורים במושב האחורי. צפו

ההפקרות החרדית בכבישים. שוטרי משטרת ירושלים נדהמו לתפוס רכב ובו תינוק יושב על ברכי האם במושב הקדמי, כשבמושב האחורי עוד 4 ילדים ללא חגורות בטיחות

13:24
1 תגובות
תינוק על הברכיים במהלך הנסיעה (דוברות המשטרה)

ההפקרות החרדית בכל הנוגע לזהירות בדרכים נמשכת. שוטרים מאגף התנועה של מחוז ירושלים נדהמו לגלות רכב שבו האם מחזיקה תינוק על הידיים במהלך נסיעה.

בפעילות שגרתית של השוטרים נגד עבירות מסכנות חיים בכבישים, הם נדהמו לגלות, כי במושב הקדמי של הרכב הוסע תינוק כבן חודשיים כשהוא מונח על ברכיה של אמו, ללא כיסא בטיחות כלשהו.

בנוסף, במושב האחורי של כלי הרכב הוסעו ארבעה ילדים נוספים כשהם עומדים על המושבים ואינם חגורים. נגד הנהג נרשמה הזמנה לדין.

תינוק על הברכיים במהלך הנסיעה
תינוק על הברכיים במהלך הנסיעה| צילום: דוברות המשטרה
חדשות סרוגים

במשטרה אומרים: "משטרת ישראל שבה ומדגישה בפני הציבור את החובה החוקית והבטיחותית להושבת ילדים ותינוקות בהתקני ריסון מותאמים וחגירת חגורות בטיחות בכל נסיעה, במטרה לשמור על חייהם של הנוסעים ולמנוע פגיעות מיותרות".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
1 תגובות
1
שולי
לפני שעה

מה זה????
הצטרפו אלינו