צה"ל חיסל בחאן יונס מחבל שחדר ב-7.10 והחזיק חטופים

חוסל בחאן יונס ( דובר צה"ל )

יום אחרי התקיפה בחאן יונס, צה"ל והשב"כ מפרסמים את היעד שלה. במהלך הלילה תקף כלי טיס של חיל האוויר אוהל בו נמצא מחבל בשכונת המואזי בחאן יונס, בדרום רצועת עזה.

בהודעה משותפת נאמר: "צה"ל ושב"כ תקפו בדרום רצועת עזה שלשום (א'), וחיסלו את המחבל טלאל ג'אבר מחמד עבד אלעאל, שמילא שורת תפקידים בארגון הטרור גא"פ. אלעאל פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח מדינת ישראל ולקחה חלק בטבח ה-7 באוקטובר. לאורך המלחמה, אלעאל לקח חלק בהחזקת החטופים שהיו בידי ארגון הטרור גא"פ בדרום רצועת עזה.

המחבל שחוסל ( דובר צה"ל )

זירת החיסול בחאן יונס - שימוש לפי סעיף 27א זירת החיסול בחאן יונס | צילום: שימוש לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:47

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עוד נכתב בהודעה: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי"