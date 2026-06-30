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עד המחבל האחרון

צה"ל חיסל בחאן יונס מחבל שחדר ב-7.10 והחזיק חטופים

צה"ל והשב"כ ממשיכים במדיניות החיסולים של כל מי שהיה מעורב בטבח ה-7.10. אתמול חוסל בחאן יונס מחבל גא"פ שפיקד על חוליה שפשטה לשטח ישראל והחזיק חטופים

13:17
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חוסל בחאן יונס (דובר צה"ל)

יום אחרי התקיפה בחאן יונס, צה"ל והשב"כ מפרסמים את היעד שלה. במהלך הלילה תקף כלי טיס של חיל האוויר אוהל בו נמצא מחבל בשכונת המואזי בחאן יונס, בדרום רצועת עזה.

בהודעה משותפת נאמר: "צה"ל ושב"כ תקפו בדרום רצועת עזה שלשום (א'), וחיסלו את המחבל טלאל ג'אבר מחמד עבד אלעאל, שמילא שורת תפקידים בארגון הטרור גא"פ.

אלעאל פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח מדינת ישראל ולקחה חלק בטבח ה-7 באוקטובר. לאורך המלחמה, אלעאל לקח חלק בהחזקת החטופים שהיו בידי ארגון הטרור גא"פ בדרום רצועת עזה.

המחבל שחוסל (דובר צה"ל)
זירת החיסול בחאן יונס
זירת החיסול בחאן יונס| צילום: שימוש לפי סעיף 27א
אריה יואלי

עוד נכתב בהודעה: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי"

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