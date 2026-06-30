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סכנה לעיניים

משרד הכלכלה בהודעת ריקול דחופה למסיר שומנים חזק

מסיר שומנים חזק, העלול לגרום לכוויות חמורות ולנזק לעיניים, שווק ללא מנגנון בטיחות להגנה מפני חשיפה לילדים. במשרד הכלכלה מבקשים מהציבור שלא להשתמש בו ולהחזיר אותו לחנויות

13:08
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מסיר השומנים הבעייתי (משרד הכלכלה)

משרד הכלכלה מוציא הודעת ריקול למסיר שומנים חזק תוצרת ספרד, בשל חשש לחשיפה לחומר כימי.

בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי.

למוצר, העלול לגרום לכוויות חמורות ולנזק לעיניים, לא קיים מנגנון בטיחות להגנה מפני חשיפה לילדים (אריזה קשת פתיחה) ואין בו הוראות שימוש.

כל המחזיק במוצר זה מתבקש להפסיק את השימוש בו לאלתר ומוזמן לפנות למקום הרכישה, לצורך החזרתו וקבלת פיצוי כספי או להגיע למחסני היבואן לצורך החלפתו/תיקונו.

מסיר השומנים הבעייתי (משרד הכלכלה)

מסיר שומן חזק,  דגם: AQUAGEN D-455

מק"ט: 608986, יצרן: ,SUCITESA  ארץ ייצור: ספרד

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