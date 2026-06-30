משרד הכלכלה בהודעת ריקול דחופה למסיר שומנים חזק

משרד הכלכלה מוציא הודעת ריקול למסיר שומנים חזק תוצרת ספרד, בשל חשש לחשיפה לחומר כימי.

בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי.

למוצר, העלול לגרום לכוויות חמורות ולנזק לעיניים, לא קיים מנגנון בטיחות להגנה מפני חשיפה לילדים (אריזה קשת פתיחה) ואין בו הוראות שימוש.

כל המחזיק במוצר זה מתבקש להפסיק את השימוש בו לאלתר ומוזמן לפנות למקום הרכישה, לצורך החזרתו וקבלת פיצוי כספי או להגיע למחסני היבואן לצורך החלפתו/תיקונו.