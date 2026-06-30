אראל סג"ל מודה: "לא אכפת לי מי ינצח בבחירות"

המגיש אראל סג"ל, התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm, להודעה הדרמטית של השופטים במשפט נתניהו, לפיה הם ממליצים לתתביעה להסיר את סעיף השוחד מכתב האישום בתיק 4000.

בדבריו אמר סג"ל: "לא אכפת לי מי ינצח בבחירות, יש פה מזימה נגד ראש הממשלה, לא נגד ביבי, נגד אראל שהצביע לביבי ועשו ממנו בדיחה. זה המשפט הכי חשוב בתולדות הדמוקרטיה הישראלית, ונמצאת שם פרקליטות עלובה שמשנה את כתב האישום כמה פעמים".

כאמור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבו והציעו אמש לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים כעת - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".