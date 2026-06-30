הרב יזדי מגיב לסערה סביבו: "מדובר בפליטת פה"

הרב אריה יזדי עורר אמש (שני) סערה, לאחר שבעיצומו של כנס בבני ברק, התבטא בחריפות נגד הרמטכ"ל ואמר עליו: "ארור, ימח שמו וזכרו".

הבוקר, בשיחה עם "כיכר השבת", אמר הרב יזדי כי מדובר היה ב"פליטת פה".

בהתייחסו לגינויים שפרסמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ותנועת ש”ס, אמר הרב כי "הם לא עשו כלום למען בני התורה".

במקביל, אחד מתלמידיו מסר כי "הרב לא התכוון לדברים. פשוט כאב לו המצב שמגיעים לעצור לומדי תורה, בחורים ואברכים, ולכן הדברים נאמרו מתוך כאב. לא הייתה לו שום כוונה לתקוף או לבזות את הרמטכ"ל".

נזכיר כי בעקבות התרחבות המחאה הציבורית, מיהרה תנועת ש"ס להוציא הבוקר הודעת התנערות רשמית וחד-משמעית מאותן אמירות.

"האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק, אינן משקפות בשום אופן את דעתם של רבותינו חברי מועצת חכמי התורה", הבהירו בהנהגת התנועה, בניסיון לנתק את הקשר בין המפלגה לבין הקולות הקיצוניים שנשמעו מעל הבימה".