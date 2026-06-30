זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס מגנה הרב שהשתלח ברמטכ"ל

זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, פרסם הבוקר (שלישי) מכתב חריף בו הוא מתייחס בחריפות להתבטאויות הקיצוניות שנשמעו אמש בעצרת המחאה בבני ברק. הרב מאיה התייחס לדבריו של הרב אריה יזדי, שהתבטא בלשון קשה כלפי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

"הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים שנשמעו כלפי הרמטכ"ל בעצרת החשובה שהתקיימה אמש במחאה על ביזוי לומדי התורה", כתב זקן המועצה. "אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. אנחנו נוהגים להתפלל בכל הוצאת ספר תורה, שבת וחול, להצלחתם של החיילים שמוסרים נפש לשלומם של עם ישראל".

עוד הוסיף הרב: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". לסיום הוא הוסיף: "הכותב וחותם לכבודה של תורה ועמליה ובהערכה רבה לחיילים".