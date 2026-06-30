עמית סגל בתגובה ראשונה לאמירה שמטריפה את הרשת

הפרשן הפוליטי עמית סגל, הגיב כעת (שלישי) לאמירתו של הרב יוסף יזדי, שהתבטא אמש בצורה מזעזעת נגד הרמטכ"ל ואמר עליו: "יימח שמו וזכרו".

בדבריו אמר סגל: "אין לי בעיה שרב שלר שמעתי עליו, מנאץ את הרמטכ"ל. זאת אומרת יש לי בעיה, אבל אנשים אומרים דברים. יש לי בעיה עם זה שאנחנו משלמים לכולל שלו מיליוני שקלים בשנה.

אני לא מכיר אף מדינה שמשלמת לאנשים שמנאצים את האנשים ששומרים עליה".

נזכיר כי ראש הממשלה נתניהו, שחטף מאז האמירה האשמות רבות, מסר מוקדם יותר היום, גינוי לכך ואמר: "אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ״ל אמש בבני ברק.

גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה״ל ומפקדיו ששומרים על כולנו".