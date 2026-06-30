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חדשות פוליטי מדיני

מיכאל שמש מודה: "זה כואב לי אישית"

העיתונאי מיכאל שמש, התייחס להתבטאות הקשה של הרב יזדי נגד הרמטכ"ל ואמר: "זה כואב לי אישית, אבל רוב הציבור החרדי לא חושב ככה על הרמטכ"ל"

11:45
2 תגובות
מיכאל שמש (תומר ניוברג / פלאש90)

העיתונאי מיכאל שמש התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm, לאמירתו החריפה של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל, ולאחר שיכנה אותו: "יימח שמו וזכרו".

שמש אמר כי זה כואב לו ברמה האישית: "אני כואב את זה. באתי מהרחובות האלו, גדלתי שם קרוב לאיפה שהייתה הפגנה. כואב לי שהציבור מגיע למקומות הקיצוניים האלה, אבל אני חושב שצריך לשים דברים במקומם - רוב הציבור החרדי לא חושב ככה על הרמטכ"ל".

אראל סג"ל הוסיף ואמר: "בציבור החרדי יש נטייה להגזמה בדיבור, גם בשנות ה-70 בירושלים חרדים קראו לשוטרים נאצים. מה הפעם היה יוצא דופן? שהרב יזדי וקילל את הרמטכ"ל באופן אישי".

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2 תגובות
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אורי
לפני 59 דקות

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