מיכאל שמש מודה: "זה כואב לי אישית"

העיתונאי מיכאל שמש התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm, לאמירתו החריפה של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל, ולאחר שיכנה אותו: "יימח שמו וזכרו".

שמש אמר כי זה כואב לו ברמה האישית: "אני כואב את זה. באתי מהרחובות האלו, גדלתי שם קרוב לאיפה שהייתה הפגנה. כואב לי שהציבור מגיע למקומות הקיצוניים האלה, אבל אני חושב שצריך לשים דברים במקומם - רוב הציבור החרדי לא חושב ככה על הרמטכ"ל".

אראל סג"ל הוסיף ואמר: "בציבור החרדי יש נטייה להגזמה בדיבור, גם בשנות ה-70 בירושלים חרדים קראו לשוטרים נאצים. מה הפעם היה יוצא דופן? שהרב יזדי וקילל את הרמטכ"ל באופן אישי".