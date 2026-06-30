מיכאל שמש מודה: "זה כואב לי אישית"

העיתונאי מיכאל שמש התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm, לאמירתו החריפה של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל, ולאחר שיכנה אותו: "יימח שמו וזכרו".
שמש אמר כי זה כואב לו ברמה האישית: "אני כואב את זה. באתי מהרחובות האלו, גדלתי שם קרוב לאיפה שהייתה הפגנה. כואב לי שהציבור מגיע למקומות הקיצוניים האלה, אבל אני חושב שצריך לשים דברים במקומם - רוב הציבור החרדי לא חושב ככה על הרמטכ"ל".
אראל סג"ל הוסיף ואמר: "בציבור החרדי יש נטייה להגזמה בדיבור, גם בשנות ה-70 בירושלים חרדים קראו לשוטרים נאצים. מה הפעם היה יוצא דופן? שהרב יזדי וקילל את הרמטכ"ל באופן אישי".
הגינוי הזה אינו מספיק כי חובתנו הלאומית היא להגן על מפקדי צה"ל ולוודא שכל חלקי החברה נושאים בנטל הביטחון.