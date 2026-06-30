אילה חסון בהלם: "ריבונו של עולם, מה הולך פה?!"

המגישה אילה חסון התייחסה היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל', להמלצת השופטים במשפט נתניהו, לבטל את סעיף השוחד בתיק 4000.

חסון מתחה ביקורת חסרת תקדים: "הכול פוזיציה? פתאום מותר לטנף על שופטים? צבועים שכמוכם!"

עוד הוסיפה חסון: "באים אתמול שלושה שופטים - לא ביביסטים, לא 'בבונים נבערים' - ומטילים פצצה על השולחן: אין פה עבירת שוחד. מה היינו מצפים? פושים, פתיחת מהדורות. שיגידו: כישלון של הפרקליטות. אבל לא שמעתי מילה אחת - לא 'כישלון של הפרקליטות', לא של שי ניצן, לא של מנדלבליט, לא של ליאת בן ארי ויהודית תירוש.

איפה התקשורת? איפה העיתונות הזו שכל עיתונאי שאומר 'בוקר טוב' בלי קללה על נתניהו הוא ביביסט מושמץ שמותר לכסח אותו... עיתונות ביזיון!"

לסיום היא הוסיפה: "יש פה דבר דרמטי שחייב להיבדק: מי גרר את מדינת ישראל לבזבוז של מיליארדים ולמלחמת אחים על עבירה מומצאת שלא הייתה כדוגמתה - סיקור אוהד. אני קראתי את הפרוטוקולים באופן קבוע, וכאן המקום לומר מילה טובה לאולפן הפתוח של כנרת בראשי, ואמרתי: ריבונו של עולם, מה הולך פה? אבל מי שהעז לבקר הוקע בתקשורת".

כאמור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבו והציעו אמש לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים כעת - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".