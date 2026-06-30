הכי אכזרי: כיבו את המסך בדיוק בפנדל המכריע של פרגוואי

מתיחה אכזרית או תקלה רשלנית. עשרות צופים במועדון בפראגואוי המתינו במתח לבעיטה המכריעה נגד נבחרת גרמניה. בדיוק ברגע הבעיטה כבה המסך והשאיר אותם בתהייה האם היה גול.

רק לאחר כמה שניות, חזר המסך לפעול, ומהחגיגות במגרש הבינו הפראגוואיים כי קנאלה הבקיע ושלח את הנבחרת שלהם לשמינית על חשבון גרמניה ואז החלו החגיגות.

המשחק עצמו הוא לבינתיים אחת ההפתעות הגדולות של מונדיאל 2026.

גרמניה, שמעולם לא הפסידה בדו-קרב פנדלים נכנעה הפעם לשוער הפרגוואי אורלנדו חיל, שהפך לגיבור הגדול של הערב והוביל את נבחרתו לאחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה.

גרמניה חזרה, אך לא הצליחה להכריע

פרגוואי עלתה ליתרון בדקה ה-42 משער של חוליו אנסיסו, לאחר מחצית ראשונה מצוינת שבה הצליחה להקשות על אחת מנבחרות הפאר של אירופה. גרמניה חזרה למשחק בדקה ה-55 בזכות שער שוויון של קאי האברץ, אך למרות לחץ כבד לא הצליחה להשלים מהפך.

בהארכה כבר היה נדמה שיונתן טה הכריע את ההתמודדות עבור הגרמנים, אך לאחר בדיקת VAR השער נפסל בעקבות עבירה על שוער פרגוואי.

השוער שהפך לגיבור הלאומי

בדו-קרב הפנדלים היה זה אורלנדו חיל בן ה-26 שגנב את ההצגה.

השוער, המתנשא לגובה של 1.98 מטרים, סיפק מספר עצירות קריטיות וסייע לפרגוואי לנצח 3:4 מהנקודה הלבנה. את הפנדל המכריע כבש הבלם חוסה קנאלה, שהעניק לנבחרתו את הכרטיס לשמינית הגמר ושלח את גרמניה הביתה.