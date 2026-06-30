הח"כ מהליכוד מטיל פצצה: "מנדלבליט כבר הסכים לחתום"

חבר הכנסת משה סעדה, התייחס היום (שלישי) ברדיו 'קול ברמה' להמלצה הדרמטית של השופטים לתביעה, לוותר על סעיף השוחד בתיק 4000.

בדבריו אמר סעדה: "כמעט היה הסדר טיעון לפני חמש שנים בתיקי נתניהו. מנדלבליט כבר הסכים לחתום, הוא רצה להסכים כדי שלא ייחשפו כל הכשלים של המערכת. נתניהו כמעט הרים ידיים כי עורכי הדין אמרו לו שתיק שוחד זה ממוצע של 6-7 שנות מאסר בכלא. מי שעצר את ההסדר ברגע האחרון זו הפרקליטות עצמה".

כאמור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבו והציעו אמש לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים כעת - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".