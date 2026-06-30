יורם שפטל מזועזע: "עלילת דם בזויה, מתועבת ועבריינית"

עורך הדין יורם שפטל, התייחס היום (שלישי) בראיון ברדיו 'גלי ישראל', להמלצת השופטים במשפט נתניהו, לבטל את סעיף השוחד בתיק 4000.

שפטל תקף בחריפות: "שש השנים הללו חשפו את הרקבון והעבריינות של מערכת האכיפה והפרקליטות".

עוד הוא אמר: "הפרקליטות מבחינתם במצב בלתי נסבל: אם הם יקבלו את ההצעה, הם מודים למעשה שהייתה פה עלילת דם בזויה, מתועבת ועבריינית. זה הדגש - עבריינית. כל צמרת אגף החקירות במשטרה, כולל המפכ"ל וכל צמרת הפרקליטות בהובלת מנדלבליט, פעלו כארגון פשיעה לכל דבר ועניין.

ביצעו אלפי עבירות פליליות שהולידו כתב אישום עברייני ומושחת, מהמושחתים ביותר שהוגשו אי פעם במדינה דמוקרטית, והכי מושחת שהוגש אי פעם במדינת ישראל. אם הם מקבלים את ההצעה - הם מודים בכך; ואם הם לא מקבלים - הם לא מודים, אבל מוכיחים את כל מה שאמרתי".