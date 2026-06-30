ש"ס במתקפה חריפה: בושה שכך מתנהג אדם שמוגדר חרדי

מתקפה פומבית וחריפה של תנועת ש"ס נגד עיתונאי במגזר החרדי: במפלגה החליטו הבוקר (שלישי) להסיר את הכפפות ופרסמו הודעת גינוי יוצאת דופן נגד הכתב הפוליטי של אתר i24NEWS, ארי קלמן, בעקבות דיווחים שהפיץ הנוגעים להתנהלות הפנימית של המנהיגות הרוחנית של התנועה.

"כתב הפייק ארי קלמן ממשיך גם הבוקר להפיץ שקרים בזויים נגד תנועת ש״ס, ולא בפעם הראשונה", פתחו במפלגה את הודעתם הרשמית. בש"ס הסבירו כי ההחלטה לתקוף אותו באופן אישי ושמי מגיעה לאחר חציית קו אדום מבחינתם בכל הנוגע ליחס לגדולי התורה. "עד כה בחרנו לשתוק ולא להגיב, אך כאשר הוא מעז לפגוע בצורה ישירה בכבודם של רבותינו חברי מועצת חכמי התורה, ולטעון טענות שקריות כאילו הם מאולצים לחתום על מכתבים, אנו מחויבים למחות על כך נמרצות".

"עסוק בזריעת פילוג בציבור החרדי"

בהמשך המכתב, האשימו בש"ס את קלמן בעיסוק מכוון בניסיונות לחבל במאמצים הפוליטיים של הנציגות החרדית בכנסת, במיוחד סביב סוגיית חוק הגיוס ותקציבי עולם התורה.

"זו בושה וחרפה שכך בוחר להתנהל מי שמציג את עצמו ככתב חרדי", תקפו במפלגה בחריפות. "במקום לנהוג באחריות, הוא עסוק מבוקר ועד ערב אך ורק בזריעת פילוג ומחלוקת בתוך הציבור החרדי, ובניסיונות בלתי פוסקים להכשיל את המהלכים המורכבים והחוקים השונים שנועדו להצלת עולם התורה".