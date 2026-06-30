רגע לפני הבחירות: מכה משמעותית לאחמד טיבי

דרמה פוליטית חסרת תקדים במפלגת תע"ל (התנועה הערבית להתחדשות): מספר 2 ברשימה, סמיר בן סעיד, הכריז על כוונתו להתמודד על ראשות המפלגה.

מדובר במהלך מפתיע ומטלטל במיוחד, שכן בן סעיד מציב תיגר ישיר ומריץ מועמדות מול מייסד המפלגה, המנהיג והיו"ר המיתולוגי שלה לאורך עשרות השנים האחרונות, חבר הכנסת אחמד טיבי. הדיווח על הצעד המפתיע פורסם לראשונה על ידי פרשן חדשות 12, מוחמד מג'אדלה.

במערכת הפוליטית הערבית מציינים כי מדובר בקריאת תיגר יוצאת דופן על מנהיגותו הבלתי מעורערת של טיבי, שמנווט את המפלגה מאז הקמתה בשנות התשעים. כעת, יהיה מרתק לעקוב האם המהלך של בן סעיד יוביל לפריימריז פנימיים ראשונים מסוגם בתנועה, או שמא יסתיים בפיצול פוליטי חדש לקראת הבחירות.