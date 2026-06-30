תיעוד: העיתונאים הישראלים הותקפו באלימות קשה בהפגנת החרדים

( כאן חדשות )

שני כתבים הותקפו אמש (שני) באלימות פיזית ומילולית קשה, בעת שסיקרו את הפגנת ההמונים של הציבור החרדי נגד חוק הגיוס שנערכה ברחובות בני ברק.

כתב 'כאן חדשות' דניאל גרובייס, וכתב הדתות של 'חדשות 13' יואלי ברים, הגיעו לעיר במטרה לדווח מהשטח על עצרת המחאה. במהלך הסיקור, המון זועם החל להתקהל סביבם, לתקוף אותם באלימות, ליידות לעברם חפצים שונים ולשפוך עליהם מים, תוך השמעת קריאות גנאי קשות במטרה למנוע מהם לבצע את עבודתם העיתונאית. התבצרות וחילוץ תחת אבטחה בעקבות הסכנה המיידית לחייהם, נאלצו גרובייס וברים להימלט מהמקום בנתיב מילוט מהיר. השניים רצו לעבר המרכז הרפואי 'מעייני הישועה' הסמוך, שם התבצרו בתוך מבנה בית החולים במשך זמן ממושך כשהם מוגנים מפני הפורעים הקיצוניים שהמשיכו להתגודד בחוץ. רק לאחר התערבות וכניסה של כוחות ביטחון, נזקקו שני העיתונאים לחילוץ מורכב מתוך שטח בית החולים כדי להביאם למקום מבטחים. האירוע החמור עורר גינויים נרחבים במערכת הפוליטית ובתקשורת, שם שבו והדגישו את החומרה שבפגיעה בכתבים הממלאים את תפקידם בשטח.

- באדיבות כאן חדשות צילום: באדיבות כאן חדשות 10 10 0:00 / 0:31

שני כתבים הותקפו אמש (שני) באלימות פיזית ומילולית קשה, בעת שסיקרו את הפגנת ההמונים של הציבור החרדי נגד חוק הגיוס שנערכה ברחובות בני ברק.

כתב 'כאן חדשות' דניאל גרובייס, וכתב הדתות של 'חדשות 13' יואלי ברים, הגיעו לעיר במטרה לדווח מהשטח על עצרת המחאה. במהלך הסיקור, המון זועם החל להתקהל סביבם, לתקוף אותם באלימות, ליידות לעברם חפצים שונים ולשפוך עליהם מים, תוך השמעת קריאות גנאי קשות במטרה למנוע מהם לבצע את עבודתם העיתונאית.

התבצרות וחילוץ תחת אבטחה

בעקבות הסכנה המיידית לחייהם, נאלצו גרובייס וברים להימלט מהמקום בנתיב מילוט מהיר. השניים רצו לעבר המרכז הרפואי 'מעייני הישועה' הסמוך, שם התבצרו בתוך מבנה בית החולים במשך זמן ממושך כשהם מוגנים מפני הפורעים הקיצוניים שהמשיכו להתגודד בחוץ.

רק לאחר התערבות וכניסה של כוחות ביטחון, נזקקו שני העיתונאים לחילוץ מורכב מתוך שטח בית החולים כדי להביאם למקום מבטחים. האירוע החמור עורר גינויים נרחבים במערכת הפוליטית ובתקשורת, שם שבו והדגישו את החומרה שבפגיעה בכתבים הממלאים את תפקידם בשטח.