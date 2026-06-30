בן אל תבורי משיק הבוקר (יום ראשון) סינגל חדש בשם "בורח בלילה", שיר שכתב והלחין בעצמו במהלך תקופה אינטנסיבית ומלאת התבוננות פנימית. השחרור מגיע במקביל לעליית העונה החדשה של הסדרה "מחוברים", בה הוא מככב, ומסמן התחלה מוזיקלית חדשה עבור הזמר.

השיר נכתב במהלך חודשי צילומי הסדרה, תקופה שבה תבורי מצא את עצמו מול המצלמות, אבל בעיקר מול עצמו. אחרי שנים סוערות שכללו הצלחות גדולות, רעש תקשורתי ולא מעט רגעים מורכבים, הוא בחר לפתוח דף חדש ולדבר בקול ישיר, בוגר וחשוף יותר מאי פעם.

שיר על בריחה, חרטה וגעגוע

"בורח בלילה" מציג צד אחר של בן אל תבורי - פחות פילטרים, פחות מסכות, והרבה כנות. המילים מתארות מסע פנימי של אדם שבורח מהלב שלו לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אך הכאב חוזר אליו בפנים. "שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים", כך נשמע הפזמון הפותח.

השיר עוסק בדואליות שבין הרצון לחופש לבין הצורך בעוגן, בין הבריחה הלילית לבין הגעגוע הבוקר. "אני בורח בלילה, אבל מתגעגע בבוקר, עף חופשי כמו רוח, תופס אותך כמו עוגן" - שורות שמבטאות את המתח הפנימי שבין שני הכוחות המנוגדים.

המילים חושפות גם את הפער בין התדמית החיצונית לבין המציאות הפנימית: "תמיד צוחק עם כולן, עושה כאילו הכל קל, אבל רק איתך מוריד מסכות ונשבר". זוהי הודאה כנה בחולשה, בפגיעות, ובצורך באדם אחד שמאפשר להיות אמיתי.

התחלה מוזיקלית חדשה

הסינגל מסמן גם התחלה מוזיקלית חדשה עבור בן אל תבורי, עם קו אישי ומסקרן שצפוי להוביל את האלבום הבא. אחרי שנים בהן פעל במסגרת העמוד המשותף של סטטיק ובן אל, השיר יוצא לדרך דרך עמוד יוטיוב חדש שנפתח הבוקר, לצד סרטון מרומז ומרגש ששיתף ברשתות החברתיות.

כזכור, תבורי והפרידה המקצועית מסטטיק עוררו עניין רב בציבור. למרות שהשניים שומרים על יחסים טובים, כפי שעלה מהצעה כספית מרשימה שקיבלו לאחרונה לבצע שיר אחד יחד במסיבת חברת Wiz, הם בחרו להמשיך בקריירות עצמאיות. סטטיק הוציא אלבום סולו והצטרף כמנטור לתוכנית The Voice, ואילו בן אל ממשיך להוציא סינגלים עצמאיים.

שיתופי פעולה קודמים

בחודשים האחרונים, תבורי שיתף פעולה עם מספר אמנים. בין היתר, הוא הוציא את הסינגל "דיפלומט" יחד עם עידו בן דב, שיר שכבש את הטיקטוק וצבר צפיות רבות. השילוב בין הווקאליות של בן אל לסגנון של עידו יצר סאונד צבעוני וממכר עם וייב בינלאומי.

בנוסף, תבורי שיתף פעולה עם להקת סינרגיה בשיר "לעצור את הדמעות", בלדה מרתקת וסוחפת בביצוע אותנטי. "זכות גדולה עבורי להקליט שיר עם להקה מדהימה כמו סינרגיה", שיתף אז תבורי, "מהרגע הראשון שפנו אליי עם השיר ידעתי שזה חיבור מעניין".

"בורח בלילה" מציג את תבורי בצורה אישית ופגיעה יותר, ומבטיח להיות נקודת מפנה בקריירה המוזיקלית שלו. השיר זמין כעת להאזנה ולהורדה בכל הפלטפורמות.