ש"ס בתגובה ראשונה לסערה סביבם: "אמירות קיצוניות, לא על דעתנו"

אריה דרעי ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

סערה פוליטית וציבורית בעקבות דברי הסתה חריפים שהושמעו אמש (שני) במהלך עצרת מחאה המונית נגד חוק הגיוס שנערכה בעיר בני ברק. במהלך האירוע, עורר הרב אריה יזדי זעם רב כאשר תקף בחריפות את ראש המטה הכללי וקרא לעברו את הביטוי הקשה "ימח שמו וזכרו". בעקבות התרחבות המחאה הציבורית, מיהרה תנועת ש"ס להוציא הבוקר (שלישי) הודעת התנערות רשמית וחד-משמעית מאותן אמירות.

"האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק, אינן משקפות בשום אופן את דעתם של רבותינו חברי מועצת חכמי התורה", הבהירו בהנהגת התנועה, בניסיון לנתק את הקשר בין המפלגה לבין הקולות הקיצוניים שנשמעו מעל הבימה.

עוד באותו נושא הרשת מזועזעת מההסתה נגד הרמטכ"ל: "נתניהו שותק כמו דג" חדשות סרוגים

"בניגוד לדרך שהנחיל מרן עובדיה יוסף"

בש"ס הדגישו כי הסגנון המשתלח והפוגעני כלפי ראשי מערכת הביטחון עומד בסתירה מוחלטת לקו הרשמי וההיסטורי של התנועה לאורך השנים.

"הדברים הללו נאמרו בניגוד מוחלט לדרכה הרשמית של תנועת ש״ס, אותה הנחיל לנו לאורך כל הדורות מרן רבינו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה", נכתב בהודעה. עוד הוסיפו במפלגה וציינו כי הקו המתון והמכבד כלפי המערכת הוא זה שהוצג בפועל על ידי המנהיגות הרוחנית הבכירה ביותר במהלך הערב: "הדברים שנאמרו מנוגדים למה שעלה והוצג בנאומו של מרן הראשן לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, במהלך עצרת המחאה עצמה".