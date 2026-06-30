אחרי שחטף: נתניהו מגנה את ההסתה נגד הרמטכ"ל

ראש הממשלה בנימין נתניהו, גינה כעת (שלישי) את אמירתו החריפה אמש של הרב יוסף אריה יזדי נגד הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. במהלך נאום שנשא בהפגנה נגד גיוס בני ישיבות, כינה יזדי את הרמטכ"ל "יימח שמו".
נתניהו גינה וכתב: "אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ״ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה״ל ומפקדיו ששומרים על כולנו".
נזכיר כי הנשיא הרצוג, ראש האופוזיציה לפיד, ליברמן, גדי איזנקוט, שר הביטחון כ"ץ ובכירים נוספים, גינו את האמירה החריפה. לפיד האשים את נתניהו, טען כי זה נבע מהסתתו ואף זעם על כך שהוא ושרי הממשלה שותקדים כמו דגים.
הגינוי הזה הוא בדיוק ההפך ממנהיגות חזקה. ביבי פשוט נגרר אחרי הלחץ הציבורי במקום להוביל ולשמור על כבוד המפקדים שלנו. ככה לא מנהלים מדינה בזמן מלחמה!!!