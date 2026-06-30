אחרי שחטף: נתניהו מגנה את ההסתה נגד הרמטכ"ל

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

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נזכיר כי הנשיא הרצוג, ראש האופוזיציה לפיד, ליברמן, גדי איזנקוט, שר הביטחון כ"ץ ובכירים נוספים, גינו את האמירה החריפה. לפיד האשים את נתניהו, טען כי זה נבע מהסתתו ואף זעם על כך שהוא ושרי הממשלה שותקדים כמו דגים.