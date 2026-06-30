חברת מפלגתו של בנט על הסערה סביבו: "לא שמעתי אותו אומר את זה"

נפתלי בנט ( יונתן זינדל / פלאש90 )

הצטרפותה של מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר, לירן אבישר בן חורין, לרשימתו הפוליטית המתגבשת של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ממשיכה לעורר עניין רב לגבי הקו המדיני של המפלגה החדשה. אבישר בן חורין העניקה הבוקר (שלישי) ריאיון לעיתונאי שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', והציגה עמדות ימין מובהקות לצד הגנה על עמדותיו המדיניות של בנט.

"אני באופן אישי מתנגדת לחלוטין למדינה פלסטינית", הצהירה אבישר בן חורין בפתח הדברים. "אני בעד מפעל ההתיישבות, ואני חושבת שההתיישבות ביהודה ושומרון היא נחוצה, ביטחונית וציונית, וחשובה מאוד לנו כעם. נפתלי בנט הוכיח לאורך כל השנים שהוא תמך בהתיישבות וחיזק אותה, כולל בתקופת כהונתו בממשלת השינוי".

עוד באותו נושא אאוץ': דף המסרים של בנט נגד איזנקוט נחשף חדשות סרוגים

"הוא מדבר על זכויות אזרחיות, שזה לגיטימי"

במהלך הריאיון, עימת שרון גל את חברת הרשימה החדשה עם התבטאויותיו האחרונות של יו"ר התנועה, וטען בפניה כי "בנט כבר מדבר בקולו על אוטונומיה".

אבישר בן חורין סירבה לקבל את הקביעה והשיבה באופן נחרץ: "אני לא שמעתי אותו מדבר בשום שלב על אוטונומיה פלסטינית. הוא מדבר בהחלט על מתן זכויות אזרחיות לאוכלוסייה, שזה דבר טוב, נכון ולגיטימי לחלוטין".