פרופ' משה כהן אליה חושף: "הופתעתי מעמית סגל"

עמית סגל ( יונתן זינדל / פלאש90 )

‏פרופסור משה כהן אליה, נמצא בימים האחרונים בעין הסערה סביב פוסט שלו נגד חדשות 12.

הבוקר (שלישי) הוא התייחס לכך ומסר: "קשת 12 ממשיכה בסחרור. לאחר הקריסה לרייטינג חד-ספרתי, לא רק ב"אולפן שישי" אלא גם במהדורת החדשות, קשת נכנסה לסחרור סביב עמית סגל. מיכל פעילן, אשת השמאל הרדיקלי והקפלניסטית הקיצונית, שיתפה ציוץ שבו הוא כונה "שופר של מכונת הרעל", ובתגובה הוא שיתף ציוץ של ינון מגל שכינה אותה "בהמה 12". זכור המקרה מלפני שנתיים שבו אהוד יערי גיחך באולפן למשמע דבריו של סגל, ואז הוא אולץ להתנצל. וכעת ככל הנראה הנהלת הערוץ הובילה לכך ששני הניצים - פעילן וסגל - הסירו את השיתוף". עוד כתב הפרופסור: "האמת היא שגם אני הופתעתי שעמית סגל עשה לייק לפוסט שלי, שנשא את הכותרת "מבחן בדיני חוקה לד"ר אילנה דיין", ובו ביקרתי בחריפות את הצביעות של ד"ר דיין ושל נדב אייל ואת בורותם בעקרונות היסוד של חופש הביטוי. משהו קורה בחברת החדשות של קשת 12, והוא ממש לא טוב.

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עמית סגל הוא הקול הרהוט והאינטליגנטי ביותר בערוץ 12. וזה לא שאני מסכים איתו על כל דבר. הוא היה בין המבקרים הראשונים של העצומה. גם בעניין משפט נתניהו, לפחות בתחילת הדרך, הוא סבר שהמשפט יקבור את נתניהו. אבל בחשבון הכולל, הוא היחיד (למעט אולי אלמוג בוקר) שמשמיע קול אלטרנטיבי למסרים של ההגמוניה הישנה, השוטפים את קשת 12".

לסיום הוא הוסיף: "קברניטי הערוץ מבינים היטב שביום שבו עמית סגל יעזוב את קשת 12, הם יהפכו לערוץ 13. צריך להבין: גם כשסגל שם הם יורדים, אבל עזיבתו תוביל לקריסה של ממש. שאריות תומכי הימין שנשארו בערוץ מתוך הרגל יעזבו. וסגל הוא אימפריה תקשורתית עצמאית, שהגיע הזמן שהוא ייקח סיכון, יכניס רגל לטריטוריה חדשה ויקים אימפריה תקשורתית אלטרנטיבית, מהסוג של ה"דיילי ווייר.

כי לאנשים נמאס מהתקשורת הישנה, והוא יכול להציע קול חדש, מקצועי, מאוזן ושפוי. כן, זה קצת מלחיץ לעזוב בית מתגמל כמו קשת 12, אבל נדמה לי שכבר הגיע הזמן. אנשים כמו פעילן והקפלניסט הקיצוני השני, אילן לוקאץ' – מה שנקרא, שמאלה מקפלן – יש להניח שמתעבים אותו. לעבוד בסביבת עבודה כה עוינת מבחינה פוליטית כרוך בהרבה סבל אישי. למה אתה צריך את זה?".

‏בפנייה אישית לסגל כתב כהן אליה: "שחרר, עמית. לך לדרך חדשה, ותן לקשת 12 להתפוגג באוויר בלעדיך".