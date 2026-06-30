בן כספית מתהפך: טעיתי כשתמכתי בו; אין לו מקום בחיים הציבוריים

בן כספית ( משה שי / פלאש90 )

לאחר שיו"ר מפלגת 'כחול לבן', בני גנץ, תקף אמש בחריפות את יו"ר יש עתיד ויצא באמירה נחרצת לפיה "אין ליאיר לפיד מקום בחיים הציבוריים", העיתונאי והפובליציסט בן כספית בחר להגיב לדברים ומפנה את האש דווקא לעברו של גנץ.

"אני מביט בעניין רב בקטטה הנוכחית שפרצה בין לפיד לגנץ", פתח כספית את דבריו והתייחס קודם כל למעמדם של השניים. "מדובר בשני אנשים ראויים. לפיד ויתר בעבר על ראשות הממשלה כאשר נתן לנפתלי בנט להיות ראשון ברוטציה, וויתר גם עכשיו על ראשות המפלגה והגוש. מנגד, גם גנץ ויתר פעמיים בחייו הפוליטיים: פעם אחת כשהקים את ממשלת החילופים עם בנימין נתניהו, ופעם שנייה כשהצטרף לממשלה מיד לאחר אסון ה-7 באוקטובר".

עוד באותו נושא תמיכה מפתיעה בנתניהו ממקום לא צפוי: "שאפו על האומץ" חדשות סרוגים

"בסוף הוא המציל של נתניהו"

למרות נקודות הדמיון והוויתורים ההדדיים של השניים לאורך השנים, כספית מציב הבחנה חדה וברורה בין המניעים של שני המנהיגים, ומביע חרטה פומבית על כך שגיבה בעבר את מהלכיו של שר הביטחון לשעבר.

"מה בכל זאת ההבדל הגדול והמהותי ביניהם?", תהה כספית, ופסק: "יאיר לפיד ויתר על המקומות האלו כדי להחליף את בנימין נתניהו. בני גנץ, לעומת זאת, ויתר כדי להציל את נתניהו. הוא אמנם קורא למהלכים האלו 'להציל את מדינת ישראל', ולאסוני הגדול אני גם תמכתי בהחלטות האלו שלו בזמן אמת".

את הביקורת שלו חתם כספית במילים נוקבות, כשהוא משתמש באותו המטבע שבו השתמש גנץ נגד לפיד, ומסמן את גנץ כמי שצריך לשלם את המחיר הציבורי. "בשורה התחתונה של המציאות הפוליטית, גנץ הוא המציל הרשמי של נתניהו. זה קרה פעם ראשונה, זה קרה פעם שנייה, ועכשיו זו כבר הפעם השלישית. אם יש מישהו שבאמת אין לו מקום בחיים הציבוריים שלנו, זה בני גנץ".