בשיתוף פעולה מפתיע ונדיר, הזמר והיוצר דני רובס משיק שיר אהבה חדש שנכתב על ידי הסופר האהוב והמצליח אשכול נבו. השיר יוצא לאור רגע לפני מופעי הקיץ של רובס, שיתקיימו ב-17 ביולי באמפיתיאטרון שוני, עם דני בסן כאורח מיוחד.

"בימים המטורללים האלה, רק שירי אהבה נראים עוגן יציב להיאחז בו בסופה הגדולה בחוץ", מסר רובס. "אשכול נבו כתב כל כך יפה – הוא תמיד כותב נפלא – והרשה לי בנדיבותו לחצות את הקו הדק והמתעתע בינינו של סופר-קורא, יוצר-מאזין".

רובס הוסיף והבהיר כי הלהקה האהובה שלו הביאה את השיר "פרוש הידיים" אל קו הסיום, לקראת מופעי הקיץ המתקרבים. זהו שיתוף פעולה נוסף בין השניים, לאחר מופעים משותפים שערכו בעבר.

"פתאום אהבה גדולה באמצע החיים"

מצדו, שיתף נבו את הרגע המיוחד בו נכתב השיר: "פתאום אהבה גדולה. באמצע החיים. פתאום שירי אהבה נכתבים בקדחתנות במחברת. ממתי אני כותב שירים?". הסופר המצליח סיפר כי שלח את אחד השירים לרובס לאחר עוד מופע משותף ביניהם.

"מסתבר שהאהבה שלי היא כן האהבה שלו. כלומר, הוא רוצה להלחין את המילים. ולשיר אותם בקולו, כאילו היו שלו", הבהיר נבו. "אני מתרגש עד מאוד מהשיר החדש. ואני רוצה, כל כך רוצה, להישאר".

שיתופי פעולה קודמים

זהו לא שיתוף הפעולה הראשון של רובס עם יוצרים מחוץ לעולם המוזיקה. בעבר הלחין רובס שיר שכתבה אישתו אילאיל תמיר רובס, בשם "מחשב מסלול מחדש", בו עסק בהתבגרות ובשינויים שעבר בחיים.

בנוסף, הזמר בן ה-63 הלחין בעבר שיר לזכרו של סרן יהל גזית ז"ל שנפל בקרב בעזה, במסגרת פרויקט "שיריונאים זוכרים" של עמותת יד לשריון. "הוא היה איש מוכשר מאין כמוהו, והמילים האלה שכתב תפסו אותי במקומות הכי רגשיים שאפשר", אמר אז רובס.

השיר החדש של רובס ונבו צפוי להיות חלק ממופעי הקיץ של רובס באמפיתיאטרון שוני, שם יופיע לצד דני בסן. המופע יתקיים ב-17 ביולי הקרוב.