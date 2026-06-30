תקרית בטחונית חמורה בלב סוריה 

חייל צה״ל איבד השבוע טלפון צבאי מסווג - בשטח סוריה. במהלך פעילות צבאית בדרום הגזרה, הטלפון נפל - ונותר בשטח. לאחר עזיבת הכוחות, אזרחים סורים מצאו אותו ועם היוודע הדבר לצה״ל, הטלפון הצבאי נותק מהרשת כדי למנוע דליפת מידע, כך דיווח הבוקר (שלישי) הכתב הצבאי דורון קדוש.

בשלב זה, לא ברור אם המכשיר נפרץ בידי הגורמים שמצאו אותו, ואם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד.

מדובר צה״ל נמסר בתגובה: המקרה מוכר ומתוחקר. האירוע נמצא בטיפול בצירים הרלוונטיים.