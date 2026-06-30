חגי לובר: זו הסיבה שהחלטתי להיכנס לפוליטיקה

גל ההתמודדויות של בני המשפחות השכולות מטבח ה-7 באוקטובר וממלחמת חרבות ברזל תופס תאוצה ומשנה את פני המערכת הפוליטית. חגי לובר, אביו של לוחם המילואים סמ"ר אלישע יהונתן לובר ז"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה, הודיע על צעד דרמטי והקמת מפלגה חדשה לקראת הבחירות הקרובות, תוך שהוא פורש משנה פוליטית מובהקת ששמה במרכזה את אחדות השורות.

"אנחנו נדרוש ששתי המפלגות הגדולות, בנימין נתניהו וגדי איזנקוט, יהיו חייבות לשבת ביחד בממשלה אחת", הצהיר לובר והבהיר כי המפלגה החדשה מכוונת לשמש כציר מרכזי וקובע ביום שאחרי הבחירות. "אנחנו נהיה לשון המאזניים של הממשלה הבאה. לא נסכים ולא ניתן שתקום כאן שוב ממשלת חצי עם".

"הקרע הביא עלינו את ה-7 באוקטובר"

לובר קשר באופן ישיר וכואב בין המשבר הציבורי והפוליטי שקדם למלחמה לבין האסון הלאומי שפקד את המדינה. "ממשלת חצי עם יוצרת קרע עמוק והרסני בתוך הציבור, והקרע הזה הוא שהביא עלינו בסופו של דבר את אירועי ה-7 באוקטובר", הסביר האב השכול את המניע שעומד מאחורי החלטתו לרוץ לכנסת.

כאשר נשאל האם הדרישה לאחדות כפויה בין הקצוות הפוליטיים אינה מנותקת מהמציאות, השיב נחרצות: "האם אני נאיבי? עם נאיביות הוקמה מדינת ישראל, ובלי הנאיביות הזו ובלי הדבקות המוחלטת במטרה לא היינו מגיעים לניצחונות במלחמות שלנו".