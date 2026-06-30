הרשת מזועזעת מההסתה נגד הרמטכ"ל: "נתניהו שותק כמו דג"

הרמטכ"ל ( יונתן זינדל/פלאש90 )

הרשת סוערת הבוקר (שלישי) לאחר אמירתו החריפה אמש של הרב יוסף אריה יזדי נגד הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. במהלך נאום שנשא בהפגנה נגד גיוס בני ישיבות, כינה יזדי את הרמטכ"ל "יימח שמו".

בנאומו טען יזדי כי הצלחתה של ישראל במלחמות אינה נובעת מיכולותיה הצבאיות, אלא מלימוד התורה של בני הישיבות והאברכים. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לכך ומסר: "שמעתי את האמירה המזעזעת בהפגנה אמש כנגד הרמטכ”ל אייל זמיר, שר צבאות ישראל. גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה״ל ושל חיילנו, בנינו ובנותינו. מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות". ראש האופוזיציה יאיר לפיד, גינה אף הוא אמר האמירה ומסר: "החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל, ונתניהו והשרים שותקים כמו דגים. אף מילת גינוי, אף צו מעצר על הסתה לאלימות".

עוד באותו נושא עיתונאית כאן 11 טוענת: "זו מצוקה קשה של השופטים" חדשות סרוגים

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק. הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל מובילים את לוחמינו בכל הזירות במערכה להגנה על מדינת ישראל, למען ביטחון אזרחי ישראל. כל הסתה נגדם היא פסולה, מסוכנת וראויה לכל גינוי.

גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. אני מביע את מלוא ההערכה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל ולחייליו, ומחזק את ידיהם בהמשך ביצוע משימתם להגנת מדינת ישראל".