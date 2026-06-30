עיתונאית כאן 11 טוענת: "זו מצוקה קשה של השופטים"

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שלי טפיירו, כתבת המשפט של התאגיד, התייחס לדרמה במשפט נתניהו ביממה האחרונה.

נזכיר כי השופטים טענו שהמלצתם מלפני 3 שנים, לבטל את סעיף השוחד בתיק 4000, תקפה גם היום לאחר שמיעת עדותו של ראש הממשלה. טפיירו התייחסה לכך ואמרה: "שופטים שדיברתי איתם לאחר המלצת השופטים אומרים לי: המלצת השופטים בעיתוי הזה מלמדת גם על מצוקה קשה בה נמצא הרכב השופטים נוכח לוחות הזמנים וההליך המשפטי הממושך, כזה שעוד צפוי להימשך כאן זמן רב אם לא יצטמצם כתב האישום".

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כאמור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבו והציעו אמש לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים כעת - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".