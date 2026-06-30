חיסול דרמטי באיראן: אנשי משמרות המהפכה נורו מטווח קצר

משמרות המהפכה ( שאטרסטוק )

שני קצינים בשורות משמרות המהפכה האיראניים (IRGC) נורו היום (שלישי) למוות באזור מחוז כרמאנשאה, הממוקם במערב איראן. כך פרסמו באופן רשמי כלי התקשורת והטלוויזיה הממלכתית במדינה.

על פי הדיווחים הראשוניים הזורמים מאיראן, חוליית חמושים פתחה באש לעבר אנשי כוחות הביטחון של המשטר. כתוצאה מחילופי הירי, שניים מאנשי משמרות המהפכה נהרגו במקום, ושני אנשי ביטחון נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות ופונו לקבלת טיפול רפואי.

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המשטר באיראן: "מדובר במתקפת טרור"

במשטר בטהרן מיהרו להגיב לתקרית הקשה באזור המערבי, המאופיין לעיתים קרובות במתיחות מול מיעוטים כורדיים וקבוצות אופוזיציה חמושות. בהודעות הרשמיות של הרשויות תואר האירוע כ"מתקפת טרור" מתוכננת היטב.

בשלב זה, אף ארגון לא לקח על עצמו באופן רשמי את האחריות לביצוע הירי. כוחות ביטחון פנים גדולים של משמרות המהפכה והמשטרה המקומית זרמו לאזור כרמאנשאה, פתחו בסריקות נרחבות והטילו כתר על זירות שונות בניסיון לאתר את המבצעים שנמלטו מהמקום.