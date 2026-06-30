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חדשות פוליטי מדיני

מנסור עבאס שם קץ לשמועות: זה האדם שמנע הקמת ממשלת ימין עם רע"מ

יו"ר מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, חושף את מאחורי הקלעים של המאמצים להקים ממשלת ימין - ערבים, ומגלה מי טרפד את המהלך 

08:36
3 תגובות
מנסור עבאס (יונתן זינדל / פלאש90)

יו"ר מפלגת רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, חשף הבוקר מי היחיד שמנע הקמת ממשלת ימין בשיתוף מפלגתו.

בראיון לרדיו 103FM חשף עבאס את מאחורי הקלעים של המשא ומתן הקואליציוני ואמר: "סמוטריץ' הוא היחידי שמנע הקמת ממשלת ימין עם רע"מ".

נזכיר כי שלשום תיאר סמוטריץ' בראיון לנדב פרי בפודקאסט של All-in את הלחצים שהופעלו עליו בתקופה שבה סירב לאפשר לנתניהו להרכיב ממשלה בתמיכת רע"מ. לדבריו, גם תומכיו הגדולים של נתניהו תקפו אותו על העמדה הזו: "בתקופה ההיא גם התומכי נתניהו הכי גדולים תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה. ואמרתי לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציוניים".

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סמוטריץ' חשף כי הלחצים הופנו גם אל רבו, הרב דרוקמן: "הם עברו גם לרב דרוקמן, ניסו לשכנע אותו, ואני באתי לרב דרוקמן ושכנעתי אותו את הצד השני." לדבריו, שליחים מטעם נתניהו ישבו אצל הרב שעתיים, ובהם עמית הלוי, "ובא עם חומרים, מנסור עבאס עצמו היה אצלו."

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3 תגובות
3
מאיה
לפני שעה

פעם הגליל היה פורח ובטוח והיום ביבי מפקיר אותנו כפליטים במלונות בזמן שהוא עושה קומבינות עם עבאס בשביל לשמור על הכיסא והוילה שלו בקיסריה!
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