מנסור עבאס שם קץ לשמועות: זה האדם שמנע הקמת ממשלת ימין עם רע"מ

יו"ר מפלגת רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, חשף הבוקר מי היחיד שמנע הקמת ממשלת ימין בשיתוף מפלגתו.

בראיון לרדיו 103FM חשף עבאס את מאחורי הקלעים של המשא ומתן הקואליציוני ואמר: "סמוטריץ' הוא היחידי שמנע הקמת ממשלת ימין עם רע"מ".

נזכיר כי שלשום תיאר סמוטריץ' בראיון לנדב פרי בפודקאסט של All-in את הלחצים שהופעלו עליו בתקופה שבה סירב לאפשר לנתניהו להרכיב ממשלה בתמיכת רע"מ. לדבריו, גם תומכיו הגדולים של נתניהו תקפו אותו על העמדה הזו: "בתקופה ההיא גם התומכי נתניהו הכי גדולים תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה. ואמרתי לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציוניים".