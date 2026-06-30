זה התפקיד שמתן כהנא יקבל בממשלה הבאה

( חיים גולדברג / פלאש90 )

מפלגת 'ישר' נמצאת בשלבי היערכות מתקדמים לקראת השקת קמפיין הבחירות הרשמי שלה, ומסמנת את אחד התיקים המרכזיים שעל הפרק. חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא העניק הבוקר (שלישי) ריאיון לרדיו 103FM, שבו חשף את העבודה הפנימית על המצע המפלגתי, ופתח במתקפה חריפה נגד תפקודו של שר החינוך הנוכחי, יואב קיש.

"אני מכין באופן אישי את תחום החינוך לקראת הבחירות", סיפר כהנא במהלך הריאיון, והגדיר את היעדים של מפלגתו ליום שאחרי המערכה הפוליטית. "כולנו מבינים היטב שנדרשת כעת רפורמה ענקית, מקיפה ויסודית בכל מערכת החינוך בישראל". כהנא בחר להפנות חצי ביקורת נוקבים כלפי השר המכהן מהליכוד, וטען כי המשרד אינו פועל בשקיפות מול ההורים והצוותים המקצועיים: "השר יואב קיש בחר בשיטה מודעת של להסתיר מהציבור את האמת לגבי מה שקורה במערכת – וההתנהלות הזו רק מוכיחה פעם אחר פעם עד כמה המצב בשטח באמת גרוע".

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"לא מחלקים את עור הדוב"

בהמשך דבריו פירט חבר הכנסת את עיקרי התוכנית שהוא מגבש, אשר תתמקד בשינוי מבני של מעמד המורה וסמכויות הניהול בבתי הספר. "במסגרת הרפורמה שלנו, אנחנו נעניק סמכויות נרחבות ורבות למנהלים בשטח, וניתן מסלולי העסקה חדשים, גמישים ומתגמלים למורים", הסביר.

כאשר נשאל כהנא באופן ישיר על ידי המראיינים האם הוא שואף לכהן באופן אישי כשר החינוך בממשלה הבאה שתוקם, בחר לשמור על איפוק פוליטי: "תפקיד שר החינוך זה משהו מאוד משמעותי וחשוב, אבל אנחנו ממש לא מחלקים את עור הדוב לפני שצדנו אותו".