דו-קרב דרמטי הסתיים בהפתעה: מרוקו הדיחה את הולנד

מרוקו במונדיאל ( צילום: שאטרסטוק )

בחרת מרוקו המשיכה הבוקר (שלישי) את מסע הקסם שלה במונדיאל 2026, לאחר שהדיחה את הולנד בתום דו-קרב פנדלים דרמטי והעפילה לשמינית הגמר.

המשחק הסתיים ב-1:1 לאחר 120 דקות, אך מהנקודה הלבנה הייתה זו הנבחרת מצפון אפריקה שניצחה 2:3 והשלימה את אחת ההפתעות הגדולות של שלב 32 האחרונות. לאחר מחצית ראשונה שקולה, הייתה זו הולנד שעלתה ליתרון בדקה ה-72, כשקודי גאקפו סיים מהלך קבוצתי יפה והכניע את השוער המרוקאי. הכתומים כבר היו בדרך לניצחון, אך שלוש דקות בלבד לפני תום הזמן החוקי הגיע השוויון. שמסדין טלבי הגביה לרחבה, וירג'יל ואן דייק פספס את הכדור, ועיסא דיופ ניצל זאת כדי לנגוח מקרוב פנימה ולקבוע 1:1. בהארכה המשיכה מרוקו להיות מסוכנת יותר, אך שתי הנבחרות לא הצליחו למצוא את הרשת והמשחק הוכרע בפנדלים.

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בדו-קרב הפנדלים נרשמה דרמה גדולה עם החמצות של שתי הנבחרות.

שוער מרוקו, יאסין בונו, סיפק עצירה מכריעה מול קסאבי סיימונס, ולאחר מכן איסמעיל סייבארי כבש את הפנדל האחרון והעניק למרוקו ניצחון 2:3 וכרטיס לשמינית הגמר.

עבור הולנד מדובר באכזבה גדולה, לאחר שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון והגיעה למשחק כאחת הנבחרות המרשימות בטורניר.

מרוקו ממשיכה להדהים

הנבחרת של מוחמד ווהבי ממשיכה להוכיח שההעפלה לחצי גמר מונדיאל 2022 לא הייתה מקרית.

לאחר שסיימה את שלב הבתים ללא הפסד, הצליחה מרוקו להדיח גם את אחת מנבחרות הפאר של אירופה ותפגוש בשמינית הגמר את קנדה, בתקווה להמשיך את המסע המרשים שלה בטורניר.

עבור הולנד, מדובר בסיום מוקדם ומאכזב, כשהיא מודחת כבר במשחק הראשון של שלב הנוקאאוט.