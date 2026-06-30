 שני בתים נהרסו, נער כבל את עצמו לגג כדי למנוע את ההריסה

כוחות גדולים של מג"ב והמנהל האזרחי פשטו הלילה (בין שני לשלישי) על גבעת "שירת ציון" שבצפון השומרון, פינו שתי משפחות מבתיהן והרסו מבנים במקום.

במהלך הפינוי כבל נער את עצמו לגג אחד המבנים בניסיון למנוע את ההריסה, והאירוע הסתיים לאחר שעות ארוכות של עימותים.

על פי הודעת תושבי הגבעה, סמוך לשעה 01:00 זוהתה שיירת כוחות ביטחון, כלי הנדסה ופקחי המנהל האזרחי עושה את דרכה לעבר הגבעה, הממוקמת צפונית ליישוב קדומים.

כחצי שעה לאחר מכן החלו הכוחות בפינוי המשפחות ובהריסת המבנים באמצעות שופל הנדסי.

נער כבל את עצמו לגג

לטענת התושבים, אחד הנערים קשר את רגלו באמצעות מתקן מתכת שעוגן לגג המבנה, במטרה לעכב את ההריסה.

עוד נטען כי במהלך ניסיונות הפינוי הפעילו שוטרי מג"ב כוח נגדו, בעודו קשור לגג ואינו מסוגל להתגונן. לטענות אלו לא נמסרה בשלב זה תגובת המשטרה.

לאחר שעות של ניסיונות לפנות את הנער ולהרוס את המבנה, נסוגו הכוחות מהמקום מבלי להשלים את הריסתו של הבית שבו התבצר.