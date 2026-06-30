סנסציית ענק במונדיאל: פרגוואי הדיחה את גרמניה בפנדלים

פרגוואי במונדיאל ( צילום: שאטרסטוק )

אחת ההפתעות הגדולות של מונדיאל 2026 נרשמה הלילה (בין שני לשלישי), כאשר נבחרת פרגוואי הדיחה את גרמניה בשלב 32 האחרונות עם ניצחון 3:4 בדו-קרב פנדלים, לאחר 1:1 בתום 120 דקות.

גרמניה, שניצחה בכל ארבעת דו-קרבות הפנדלים הקודמים שלה במסגרת גביע העולם, נכנעה הפעם לשוער הפרגוואי אורלנדו חיל, שהפך לגיבור הגדול של הערב והוביל את נבחרתו לאחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה. גרמניה חזרה, אך לא הצליחה להכריע פרגוואי עלתה ליתרון בדקה ה-42 משער של חוליו אנסיסו, לאחר מחצית ראשונה מצוינת שבה הצליחה להקשות על אחת מנבחרות הפאר של אירופה.

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גרמניה חזרה למשחק בדקה ה-55 בזכות שער שוויון של קאי האברץ, אך למרות לחץ כבד לא הצליחה להשלים מהפך.

בהארכה כבר היה נדמה שיונתן טה הכריע את ההתמודדות עבור הגרמנים, אך לאחר בדיקת VAR השער נפסל בעקבות עבירה על שוער פרגוואי.

השוער שהפך לגיבור הלאומי

בדו-קרב הפנדלים היה זה אורלנדו חיל בן ה-26 שגנב את ההצגה.

השוער, המתנשא לגובה של 1.98 מטרים, סיפק מספר עצירות קריטיות וסייע לפרגוואי לנצח 3:4 מהנקודה הלבנה.

את הפנדל המכריע כבש הבלם חוסה קנאלה, שהעניק לנבחרתו את הכרטיס לשמינית הגמר ושלח את גרמניה הביתה.